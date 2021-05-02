Куличи своими руками и разукрашенные яйца: пасхальный Instagram случчан

Отдел новостей
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В воскресенье, 2 мая, случчане отмечали праздник Пасхи. «Кур'ер» посмотрел, какие куличи они пекли и как украшали пасхальные яйца.

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