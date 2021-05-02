Удивляетесь, что тратите на продукты слишком много денег, а половину еды потом приходится выбрасывать? Рассказываем, как правильно вести себя в супермаркете.

Всегда ходите в магазин со списком

Пошли в магазин без списка продуктов? Обязательно что-нибудь забыли или купили лишнее. Помните об этом, когда список составлять не хочется.

Реклама

Составьте список с вечера или с утра. Это намного удобнее делать дома, когда есть возможность заглянуть в холодильник или в бакалейный шкаф и посмотреть, что у вас есть, а что закончилось.

Не покупайте продукты на голодный желудок

Еще одно общеизвестное правило, которое поможет избежать напрасных трат. Когда вы голодны, вам хочется всего и побольше, продукты кажутся такими вкусными и аппетитными. А что происходит в итоге? Вы покупаете больше, чем нужно, денег истратили много, еда портится и приходится её выбрасывать. А в чём была причина? В том, что вам очень хотелось есть и вы клали в тележку всё подряд.

Не ведитесь на скидки и акции

Кто же не обращает внимания на ценники красного или ярко-желтого цвета со словами: суперцена, акция и т. п.

И что плохого в том, чтобы купить товар по сниженной цене? Выгодно же, экономно!

Не спорим, но сначала проверьте следующее:

Прежде, чем набирать уцененный товар, посмотрите внимательнее, действительно ли цена на него существенно ниже, чем у товаров других производителей, лежащих рядом? Или разница совсем незначительная?

В сфере продаж есть такое понятие, как маркдаун, которое подразумевает снижение цены на товар, срок годности которого скоро истечет. Поэтому, покупая товар по суперцене, проверьте не истечёт ли срок годности продукта раньше, чем вы его сможете использовать? К примеру, не нужно брать 4 упаковки йогурта, если срок хранения истечёт уже послезавтра.

Нужен ли вам на самом деле этот продукт и стали бы вы его покупать, не войди он в категорию товары по акции? Если будете тратить деньги на лишнее товары, которые никому не нужны, у вас вряд ли получится таким образом сэкономить.

Смотрите вниз и вправо

Лучшие места для продажи, которые обычно покупаются в целях раскрутки товара — это полки на уровне глаз. Этим способом раскладки уже давно пользуются все супермаркеты. То, что нужно продать, стоит всегда на виду.

Самые дорогие продукты стоят, как правило вверху слева, а самые дешёвые — снизу справа. Не знали? Проверьте в следующий раз, когда пойдёте за продуктами.

Не берите овощи с передних рядов

Любого сотрудника торгового зала всегда учат: более свежий товар ставить назад, за старым. Именно так раскладывают все продукты с маленькими сроками годности. Овощи, зелень, яйцо, молочные продукты доставайте от задней стенки.

Не покупайте ничего в отделах кулинарии

Во-первых, стоимость готовой еды получается выше, чем если бы вы приготовили её дома, а во-вторых, многие магазины используют остатки товаров в кулинарной продукции и очень часто готовят из тех продуктов, срок годности которых уже почти истёк. Простой пример: куры-гриль.

Не ходите в магазин в понедельник

Там вы просто ничего не найдёте после выходных, которые традиционно считаются пиковыми днями. Чаще всего по понедельникам магазины принимают большую часть нового товара, так что во вторник утром товары в магазине будут самыми свежими.