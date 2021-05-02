Происшествия на выходных: сгоревшая квартира в Слуцке и «ковидный рекорд» в Индии

Одним абзацем. В субботу утром, 1 мая, в Слуцке в центре города на Пионерской загорелась квартира. По словам соседей, накануне пожара хозяева квартиры устроили «вечеринку». Из помещения их вывели спасатели. Причина возгорания устанавливается.

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Видео — МЧС

В Минске пьяный водитель протаранил стелу на заправке

В Лоевском районе у мужчины застряла рука в вентиляции

В Минске пьяный бесправник протаранил машину ГАИ

В Минске на трамвайной остановке машина сбила парня

Вечером в пятницу 30 апреля 42-летний мужчина на «Мазде» ехал по МКАД. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в информационную стелу на заправке. С травмами водитель доставлен в больницу. Оказалось, он был пьян.Вечером 30 апреля в деревне Колпень Лоевского района 45-летний мужчина засунул руку в вентиляционное отверстие в фундаменте частного дома и не смог сам её вытащить. Вызвали спасателей. Они достали руку мужчины с помощью инструмента.1 мая около 5.30 в Минске 19-летний водитель «Ауди» проигнорировал требование сотрудников ГАИ остановиться. Началась погоня. В какой-то момент экипажи ГАИ заблокировали нарушителя. Но тот протаранил служебную машину и уехал в лес. Там он врезался в дерево и сбежал из машины. Парня нашли. Оказалось, он был пьян.

В воскресенье на трамвайной остановке на улице Якуба Колоса в Минске «Ситроен» сбил 19-летнего парня, который выходил из трамвая. Пешеход получил повреждения. Reform.by

В Москве полиция сорвала спектакль про белорусские протесты

Вечером 1 мая в Москве в «Театре.doc» шла премьера спектакля «Соседи». Это постановка режиссера Сергея Гиндилиса, которая основана на рассказах белорусов, пострадавших при разгоне протестов в Минске в августе 2020 года.

Через полчаса после начала в зале появился полицейский, который попросил зрителей и актеров выйти из помещения. Он сказал, что поступил сигнал о возможном минировании. Сначала зрители встретили эти слова аплодисментами, приняв их за элемент представления. Медуза

Индия побила рекорд всех стран по случаям заболевания коронавирусом за сутки

В Индии за последние сутки зарегистрирован 401 993 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это — новый рекорд с начала пандемии для какой-либо страны в мире.

Общее число зарегистрированных заболевших в Индии превысило 19 миллионов человек. За прошедшую неделю на Индию пришлось 43% всех зарегистрированных в мире случаев.

Всего с начала пандемии в Индии зафиксировано 211 тысяч смертей от COVID-19. Сейчас там ежедневно умирают около 3,5 тысячи человек. Медуза

В Брюсселе прошла «антиковидная» акция. Задержали 132 человека

В Брюсселе 2 мая полиция задержала 132 участников акции против коронавирусных ограничений. Из них 127 человек подверглись административным арестам и пятеро — судебным арестам. Всего к протесту присоединились около двух тысяч человек. Аналогичная акция прошла там же 1 апреля. Интерфакс