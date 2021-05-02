Дачный сезон: как работать на участке без последствий для здоровья

Ломота в суставах и боли в спине знакомы практически каждому дачнику. Привычные прополка грядок и сбор урожая могут обернуться не просто усталостью, но и серьёзными проблемами со здоровьем. Марина Добриянец, врач-ревматолог медицинского центра «Кравира», рассказала про самые распространённые среди дачников болезни и посоветовала что делать, чтобы работа на участке не ассоциировалась только с болью.

«Пик физической активности должен приходиться на утро»

— Какие болезни часто встречаются у дачников?

— Во время труда на даче больше всего страдают суставы и позвоночник. К так называемым «дачным» болезням можно отнести травматические повреждения и воспалительные заболевания кожных покровов, тепловые удары, ожоги (в том числе борщевиком), рубленые, колотые раны, попадания инородных тел в организм. С открытием дачного сезона увеличивается количество пациентов с инфарктом, гипертоническим кризом и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Важно, чтобы дачник учитывал свои хронические заболевания — например, артериальную гипертензию, бронхиальную астму, заболевания лёгких, варикозную болезнь, хронический гастрит. — Почему страдают позвоночник и суставы? Какие виды работ влияют на них больше всего?

— Среди причин — сильные нагрузки на мышцы и связки, которые растягиваются от постоянного напряжения. Это происходит из-за подъёма тяжестей, резких наклонов, нефизиологичных поз для работы. Также на организме негативно сказывается малоподвижный образ жизни современного человека, который, выехав за город, резко взваливает на себя большие нагрузки. Иногда боль возникает при остеохондрозе, деформации позвонков, искривлении позвоночника, остеопорозе. Хуже всего на суставах и спине сказывается наиболее характерная поза дачников, когда человек долго стоит, склонившись вниз. Нетрудно догадаться, что после нескольких часов активного труда в таком положении вы почувствуете не только напряжение, но и боль. Также для сохранения спины и суставов здоровыми я не рекомендую носить полные ведра воды, долго работать на грядках, сидя на корточках, в прохладные дни выбегать из помещения на улицу без тёплой одежды даже на несколько минут.

— Как подготовиться к дачному сезону заранее?

— Перед началом дачных работ лучше всего посетить врача и вместе определить уровень посильной нагрузки. В зависимости от того, что вас беспокоит, вы подберёте комплекс физических упражнений — например, для поясничного отдела позвоночника, для кистей или стоп. Занятия такой лечебной физкультурой должны быть ежедневными, в течение всего года, а не только в сезон дачных работ. Лучше, чтобы пик физической активности приходился на утреннее время, это позволит ощущать бодрость весь день и даст крепкий сон вечером, что особенно актуально для пожилых людей.

— Какие средства должны присутствовать в аптечке дачника?

— Собирая аптечку на дачу, положите в неё местные препараты для лечения боли в спине и суставах. Также запаситесь сорбентами, антигистаминными, жаропонижающими. И, конечно, если вы принимаете какие-то препараты на постоянной основе, стоит просчитать нужное количество, проверить срок годности и взять их с собой.

«Перед тем, как поднять груз, нужно немного присесть»

— Ни в коем случае нельзя находиться долгое время в одной позе, делать резкие повороты, рывки и наклоны. Обязательно следите за положением спины — она должна оставаться прямой настолько, насколько это возможно. Старайтесь избегать частых наклонов к земле и меньше работайте в согнутом состоянии с опущенной вниз головой, так как это может спровоцировать гипертонический криз. Чтобы этого избежать, сделайте или купите себе маленькую удобную скамеечку и передвигайтесь на ней вдоль грядок. Можно ещё положить под колени подстилку или сшить наколенники.

Не поднимайте тяжести рывком. Перед тем, как поднять груз, лучше немного присесть, а нести его безопаснее сразу двумя руками. Для поддержки поясницы пользуйтесь ортопедическим поясом, корсетом или бандажом. Благодаря своей конструкции они обеспечивают разгрузку суставов и способствуют улучшению кровообращения.

При варикозной болезни нижних конечностей надевайте компрессионный трикотаж. Изделия профилактического и первого класса можно покупать самостоятельно, без рецепта. Это предотвратит дальнейшее расширение вен, развитие отеков, снизит риск образования тромбов.

Нужно стараться избегать сквозняков, переохлаждений и работы на жаре. В особенно теплые дни я рекомендую с 12 до 16 часов на огород не выходить. Также советую не забывать о головном уборе и солнцезащитных кремах с SPF выше 10. Обязательно пейте побольше жидкостей: негазированную воду, зелёный и чёрный чай с лимоном.

— Как правильно чередовать работу и отдых?

— Начав дачный сезон, не хватайтесь сразу за все дела. Сперва составьте план действий и включайтесь в работу постепенно. Делайте каждый час-полтора перерыв в работе и отдыхайте, положив ноги на возвышение. Чтобы не обострять хронические заболевания, нужно стараться работать не больше трёх-четырёх часов в день.

Чередуйте разные виды работ. К примеру, 20 минут пропалываете грядки, затем 15 минут их поливаете, а потом какое-то время убираете листву. В перерывах между работами разомнитесь: потяните руки вверх, поприседайте, сделайте поочередно наклоны туловища в разные стороны, круговые движения плечами, руками и бедрами. После огородных работ советую повисеть на турнике — такое простое упражнение полезно для позвоночника и мышц.

— Что же делать если на даче всё-таки «прострелило» спину?

— Если во время дачных работ вы всё-таки почувствовали боли в спине, потянули мышцу или повредили связки, сразу же прекращайте работать. Воспользуйтесь противовоспалительными препаратами и гелями и соблюдайте строгий постельный режим (желательно на жесткой постели). По возможности сразу обратитесь к врачу. Помните, что с большой вероятностью обострений и новых заболеваний удастся избежать, если подойти к дачному сезону подготовленными.