«Сегодня очень важно помнить тот урок, который мы вынесли из этой трагедии». Ветеран Слуцкого РОЧС рассказал, как ликвидировал последствия в Чернобыле

26 апреля 1986 года произошла авария на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Произошло два взрыва, первый привёл к разрушению четвертого энергоблока, второй — разрушил само здание.

Когда произошло воспламенение зданий и сооружений, которые находились на территории электростанции, радиоактивные вещества вместе с огнем и дымом поднялись в атмосферу. Но буквально за 5 часов все большие пожары, которые происходили на территории электростанции, были ликвидированы силами бросившихся на борьбу с огненной стихией пожарных. 28 из них погибли…

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На базе Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям прошло мероприятие, посвященное 35-летию трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. В нем приняли участие представители Минского областного управления МЧС, руководство и личный состав Слуцкого РОЧС, ветераны.

— В Слуцком РОЧС в разные годы проходили службу 15 человек, которые были участниками либо ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 10 из них присутствуют в этом зале, — отметил Виталий Ильючик, начальник Слуцкого РОЧС. — Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой своей жизни и здоровья помог не допустить еще большей трагедии. Чтобы молодое поколение знало, помнило и не допустило повторения подобного. Перед собравшимися выступил Вячеслав Шелег, ветеран пожарной службы Слуцкого РОЧС, председатель ветеранской организации, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

— Авария на Чернобыльской АЭС — катастрофа не только техногенного характера, но и большая личная человеческая трагедия. Каково это, покинуть дом, казалось бы, на несколько дней, но уйти навсегда? Это тяжело. Я видел, я знаю. В то время я был командиром одного из взводов, работавших на ликвидации последствий, мне приходилось выезжать в эту зону. Люди подходили и спрашивали, а когда будет заселение.

28 пожарных, погибших при ликвидации аварии на Чер­нобыльской АЭС, у меня всегда ассоциировались с 28 пан­филовцами, которые во время Великой Отечественной вой­ны держали огневой рубеж. По­жарные не дали распространиться огню в 4-м и 3-м энергоблоках, тем самым уменьшив количество радионуклидов, которые могли быть выброшены в атмосферу.

Когда строилась станция, были соблюдены совершенные на тот момент технологии по тушению пожаров: использовались сухотрубы, электроника и так далее. То есть человек должен был сидеть и просто на кнопки нажимать, подавая на определённые участки воду и средства пожаротушения. Но из-за обрушения здания всё оборудование оказалось под завалами. И ребята брали по две скатки и по запасным лестницам поднимались на уровень 71 метра и выше. Всего на тушении пожара работали более 240 человек.

Все мы, люди разных профессий, уезжая в эту командировку, не знали об истинном уровне опасности, всех рисках, но знали, что за нашей спиной Родина, наши родные и близкие, дети и старики. И сегодня очень важно помнить тот урок, который мы вынесли из этой трагедии.

В завершении мероприятия ветеранам-ликвидаторам были вручены памятные подарки Минского областного управления МЧС, проведена экскурсия по территории части.