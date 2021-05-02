Вот речь заходит про поступление в вуз, и сердце абитуриента начинает трепетать, а глаз — нервно подёргиваться. Да и как не переживать, если твоя жизнь вот-вот круто изменится? Сейчас столько вопросов без ответа, что голова пухнет. А сын маминой подруги наверняка уже разработал идеальный план поступления в вуз… У него-то мы и разведали все секреты!

Шаг 1. Выбери вуз и специальность

Прежде чем строить планы, нужно определиться с целью. Ответь для себя на два основных вопроса:

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— В какой сфере ты хочешь работать, какая профессия тебе интересна?

— В каких вузах тебя могут обучить этой профессии?

Не обязательно выбирать одну профессию и один вуз. Не загоняй себя в рамки, попробуй рассмотреть разные пути. Продумай основной вариант и запасные. Пусть в твоём списке будет университет, в который суперсложно поступить, и тот, куда пройти реально.

Когда ты найдёшь ответы на эти два вопроса, разбей их на множество мелких. Выбрать дневное, заочное, вечернее, дистанционное обучение? Государственный вуз или частный? Белорусский или зарубежный? Целиться только на бюджет или рассмотреть вариант учёбы на платном? Воспользоваться целевым направлением, если оно есть? Поразмышляй над этим. Очень важно понять, чего ты хочешь.

Не можешь выбрать профессию — пройди профориентационные тесты или запишись на профконсультацию. Мало знаешь о выбранном университете — сходи на День открытых дверей или изучи сайт вуза. Не получается принять какое-то решение — посоветуйся с родителями, учителями, друзьями. Загугли все непонятные моменты. Поступление в университет — твой первый взрослый выбор, и за него отвечаешь только ты. Никто не обязан принимать все решения за тебя, поэтому постарайся!

Шаг 2. Составь план подготовки к ЦТ

Ни одна битва не выигрывалась без плана. Вот и тебе нужно составить свой «план сражения». Воспользуйся советами, как составить индивидуальный план подготовки к ЦТ:

Будет сложно следовать такому плану: мозг начнёт внезапно отключаться, сроки так и захотят перенестись, а стол утонет в грязных кружках. Но «Терпение и труд…», «Без труда не вытащишь и…»… Ну, ты понял.

Репетитор, курсы или самостоятельная подготовка — на войне все средства хороши. Что из этого лучше? Ответ у каждого свой. Общаться с преподавателем тет-а-тет, работать в группе, самостоятельно разбирать все сложные темы — каждому подходит что-то своё. Кстати, эти способы легко комбинируются, поэтому останавливаться на чём-то одном не обязательно.

Запишись на итоговые занятия перед ЦТ, чтобы систематизировать знания!

Не забудь, что помимо «Плана подготовки к ЦТ» нужен «План подготовки к выпускным экзаменам» (если ты заканчиваешь школу или колледж). А может и «План подготовки к внутреннему экзамену», если для поступления в вуз помимо ЦТ сдаётся вступительный экзамен, «Творчество», например.

Вообще планы — крутая штука. Они сэкономят тебе время и на учёбе в универе, и на работе. Да и просто по жизни. Так что прокачивай свой скилл в тайм-менеджменте, чтобы быстро справляться с задачами. И не только учебными.

Шаг 3. Проверь свой уровень знаний

Удобно, что оценить свои знания можно до ЦТ, правда? Тут тебе и онлайн-тесты, составленные по аналогии с заданиями ЦТ прошлого года, и сборники ЦТ, ДРТ и репетиционное тестирование. Его вообще лучше поставить на первое место. Это идеальный способ самопроверки. Узнай, где, как и когда зарегистрироваться на РТ, чтобы не упустить эту возможность. I, II и III этап РТ имеют опредёленные отличия, но на последний этап советуют сходить все преподаватели: он ближе всего к ЦТ.

Что ж, если окажется, что своим результатом РТ ты просто пробил дно, к тебе в голову должна закрасться мысль. Нет-нет, не о том, что ты бездарный неудачник. Просто твоя подготовка к ЦТ явно неэффективна. И чтобы набрать хороший балл и поступить в вуз, нужно либо стараться усерднее, либо менять подход. После проверки знаний обязательно сделай работу над ошибками.

Если результат РТ оказался лучше, чем ты ожидал, это даже не совсем хорошо — легко можно «зазвездиться», расслабиться и завалить ЦТ. В общем, каким бы ни был результат, сбавлять темп подготовки нельзя.

Шаг 4. Узнай все даты, собери документы для поступления и разберись в нужных понятиях

Шаг, казалось бы, не такой сложный, но обычно он съедает больше всего нервов. Поэтому мы просто дадим тебе перечень дат, которые нужно узнать перед поступлением в вуз, всё расскажем о необходимых для поступления в вуз документах и подкинем ссылки на понятия, в которых абитуриент ну просто обязан разбираться.

Какие даты нужно знать абитуриенту?

Даты регистрации на ЦТ

Даты ЦТ

Сроки выдачи сертификатов ЦТ

Сроки подачи документов в вуз

* Если по уважительной причине не получается сдать ЦТ в основной день, уточни сроки регистрации на резервные дни

Ещё абитуриентов всегда очень волнует, когда будут известны результаты ЦТ. Но такого графика, увы, нет. Свои баллы ты узнаешь примерно спустя 10−12 дней после тестирования. Есть возможность подключить sms-оповещение о результатах ЦТ. Какие документы нужно подать в приёмную комиссию?

Перечень основных документов, необходимых для поступления в вуз, выглядит так:

Заявление (заполняем в вузе или личном кабинете абитуриента на сайте университета).

Оригинал документа об образовании.

Оригиналы сертификатов ЦТ (2019 или 2020 года).

Медицинская справка (форма 1здр/у-10).

Документы о праве на льготы (если есть).

6 фотографий 3×4 см.

Паспорт (или другой документ удостоверяющий личность).

Советуем обязательно сверить его с информацией на сайте вуза. Есть категории абитуриентов (целевики, будущие заочники-бюджетники и др.), которым при поступлении в вуз нужно подавать дополнительные документы. Также в каждом университете могут найтись свои нюансы (допустим, фото попросят сделать именно в вузе).

Подать документы можно только в один вуз. Реально забрать документы из одного вуза и переподать в другой, но только во время приёма документов, то есть у бюджетников на это всего неделя.

В каких понятиях должен разбираться абитуриент?

Проходные баллы (в том числе — минимальные проходные баллы);

конкурс;

первый и второй профильный предмет;

распределение (для бюджетников);

целевое направление — если планируешь им воспользоваться.

Шаг 5. Сдать вступительные испытания

Ура! Вот мы и дошли до самого ответственного момента. Тут и объяснять ничего не нужно. Разве только удостовериться, что ты в курсе всех технических моментов. У тебя есть список вещей, которые нужны на ЦТ? Знаешь ли ты, как заполнять бланк ЦТ? Не будешь переживать на тесте, не станешь списывать и допускать глупые ошибки при решении ЦТ? Если на все вопросы ты ответил «да», то мы спокойны. Пусть у тебя получится набрать высокие баллы!

Сдаёшь внутренние экзамены? Тогда мы желаем тебе дополнительной удачи! Внутренние испытания не сложнее ЦТ, а в чём-то даже проще.

Шаг 6. Подать документы в вуз и «выжить» в таблице мониторинга

Как подать документы в вуз? Нет времени объяснять, просто смотри видео!

Когда начнется подача документов, каждый вуз будет публиковать у себя на сайте таблицу мониторинга с информацией о количестве абитуриентов и их баллах.

«Выжив» в таблице мониторинга после окончания подачи документов, ты можешь себя поздравить — ТЫ ПОСТУПИЛ!!!

Остался последний шаг.

Шаг 7. Дождаться 1 сентября

Мы решили не заканчивать на предыдущем пункте, потому что даже после поступления тебя ждёт много забот. Например, приобрести что-то новенькое из одежды, закупиться канцтоварами и прочей мелочёвкой вроде обложки на студенческий. Если ты едешь учиться в другой город, нужно будет подумать про общежитие или съёмное жилье. Пусть это всё и хлопоты, но они приятные. Ты уже поступил в вуз, и впереди тебя ждёт чудесное время!

Возможно, что не всё у тебя пойдет по этому плану. Что-то не получится. Где-то выйдет хуже, чем хотелось бы. И если так случится, то просто вспомни, что ты всё же не сын маминой подруги и имеешь право на собственный, неидеальный сценарий!

Желаем удачи при поступлении в вуз! Обязательно стань хорошим специалистом и достигни всех своих целей!