Случчанка про ситуацию в Лесунах: Есть указ разобраться с пустующими домами, но почему-то у нас вырубают парк, чтобы построить новые

Добрый день. Меня очень удивила позиция администрации на собрании в Лесунах. Сперва построили ферму, на неё нашлись земли, а на пять домов — нет, только местный парк!

Ферм мало? А кому останутся фермы в Заградье, Дальних Бондарях, в Малой Сливе? Эти деревни медленно умирают, там очень мало жителей. Домов пустующих — через один, а то и больше! Кому останется это всё?!

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Да и вообще, ради пяти работников строить новые дома?! Буквально на днях был подписан новый указ разобраться с пустующими домами: либо продать, либо снести в течение года. Так может вопрос со строительством уже решён таким образом?

И вообще. Те, кто будет работать на ферме, не ходят пешком, у каждого есть или машина, или велосипед. Козловичи совсем близко, люди добираются и с города на работу в деревню, и за 15 км в ту же деревню Козловичи. Никакой проблемы не вижу.

Почему именно парк? Кому-то это просто очень нужно…

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