Техника «СТОП». Учимся делать паузы, которые помогают сохранить внутреннее равновесие, нервы и отношения

Прошла пора героев, которые с гордостью заявляют: «Я не умею останавливаться!», «Надо идти вперёд, несмотря ни на что!». Такие терминаторы в современных условиях и дня не проживут. Теперь в цене обратные умения: гибкость, осознанность, острое чувство момента, готовность переосмыслить свои планы и цели. Дарья Сучилина, психолог, поделилась техникой «СТОП», которая помогает тормозить себя, возвращаться в момент и прекращать делать то, что мешает нам быть счастливыми, — и на всё это требуется не более 2 минут.

К примеру, вы просыпаетесь в субботу на час позже запланированного и тут же вскакиваете с постели: караул! Столько дел, а мы проспали! Уже через час вы разрываетесь между двумя, тремя, пятью срочными делами: одной рукой учите со старшим ребёнком английский, другой — варите суп, сердито пылесосите, уговариваете младшего ребёнка собрать игрушки, а про себя отсчитываете минуты до момента, когда вам всем нужно будет срочно выйти на прогулку.

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Вот в этот момент, прямо посреди той пасторальной картины, в которой вы оказались, проделайте следующее упражнение:

С. Стоп

Остановитесь. Перестаньте делать то, что делаете: мыть, чистить, пилить, отдавать приказания, спорить, советовать, уговаривать, подгонять себя. Положите всё, что держите в руках. Послушайте возникшую вокруг тишину — буквально 30 секунд.

Т. Три осознанных вдоха и выдоха

Дышать осознанно — значит отдаваться своим ощущениям, слушать своё тело во время дыхания. Чувствовать, как воздух наполняет лёгкие, слегка распирает грудную клетку, как ваше тело ненадолго замирает после вдоха и затем медленно выпускает воздух. Вдох и выдох, три раза подряд. Ещё 30 секунд.

Это нужно нам для того, чтобы фокус внимания направить на себя, как если бы мы светили внутрь себя маленьким ярким фонариком. Нам нужно понять, как себя чувствует наше тело прямо здесь и сейчас, каково наше эмоциональное состояние, не несет ли нас на полном ходу в пропасть очередного срыва или ненужного скандала? Может быть, нас дико раздражает необходимость пылесосить и варить суп, а окружающие даже и не ждут от нас этого подвига?

О. Осмотритесь

Несколько секунд назад мы заглядывали внутрь себя, а теперь луч нашего «фонарика» направляем наружу — на всё, что нас окружает.

Просто посмотрите вокруг, пробегитесь взглядом по привычным стенам, шкафам, кроватям. Посмотрите в окно. Зацепитесь взглядом за элементы окружающей вас действительности: какого цвета чашки в буфете? Что изображено на детских рисунках, висящих на стене? Во что одет ребёнок, какая погода на улице?

В этот момент, блуждая взглядом по привычным предметам, задайте себе вопрос: что сейчас самое важное? Какое дело из всех нужно сделать прямо здесь и сейчас?

П. Продолжайте делать то, что делали, если это действительно важно

Не исключено, что после сделанной паузы вы захотите бросить пылесос, выключить плиту и плотно нависнуть над ребёнком, чтобы раз и навсегда вместе с ним выучить этот чёртов презент пёрфект. Или бросить пылесос, забить на английский и сосредоточиться на приготовлении супа. Или бросить пылесос, выключить плиту, забить на английский и побежать с детьми кататься на роликах, потому что день выдался сказочный, солнце призывно бьёт в окно, а на обед можно иногда и по яблоку съесть.

Или вы просто примете решение поберечь силы до вечера и скорректируете наполеоновский план по уборке. Или обнимете всех, кого любите, прежде чем снова нырнуть в бесконечную летучку неотложных дел. Или устроите себе выходной и засядете в кресло с книгой. Что именно — это не так уж важно.

Техника «СТОП» строго показана в моменты, когда вы:

чувствуете себя некомфортно, но не можете сразу ответить почему;

испытываете сильные сложные эмоции: резкий всплеск гнева, печали, отчаяния, страха;

разрываетесь между несколькими делами и никак не можете выбрать, какое из них главнее.

Правильно выполненное упражнение гарантирует более спокойное и разумное отношение к форс-мажору, переход от обвинений и поиска виноватого к констатации фактов и поиску решений.