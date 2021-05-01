Не умела даже включать плиту: история самой знаменитой гейши Японии

Она была продана в дом гейш в пять лет и стала его визитной карточкой, ещё будучи ученицей-подростком. Зарабатывала полмиллиона долларов в год, спала по три часа в сутки и едва не умерла из-за тяжёлой работы. Её рассердил принц Чарльз, а известный японский актер разбил сердце, обещая развестись с женой, но так и не сделав этого. Сегодня мы рассказываем, какой была жизнь Минэко Ивасаки, самой знаменитой гейши Японии.

Кварталы удовольствий: проституция в Японии

Квартал Ёсивара появился в Эдо (современном Токио) в 1617 году благодаря Сёдзи Дзинъэмону, владельцу одного из публичных домов. До этого девушки работали в чайных домиках и банях, однако Сёдзи в 1612-м отправил прошение правительству, в котором предложил полностью перекроить секс-бизнес столицы, создав для него отдельную закрытую территорию.

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Аргументировал свою идею Дзинъэмон несколькими доводами: во-первых, вид публичных домов развращает горожан и приводит к упадку морали и нравственности, во-вторых, отдельный квартал даст возможность контролировать женщин и их клиентов, в-третьих, создание такого «городка» даст правительству новый и очень эффективный инструмент для шпионажа.

«Звучит убедительно!» — решили чиновники, и в 1617 году Сёдзи получил два с половиной гектара для строительства и титул кэйсэйматинануси, став первым в истории начальником квартала публичных домов.

Ёсивара напоминал собой настоящую тюрьму: его окружали высокие стены и глубокий ров с водой. Девушкам-юдзё разрешали покидать его только по четырём причинам: в случае смерти родителей, для посещения врача, по вызову в суд и для сопровождения клиента во время праздника любования сакурой Ханами. Ходить юдзё имели право только босиком, их всегда сопровождали слуги хозяина дома терпимости. С чиновниками говорили надзирательницы-яритэ: юдзё были обязаны хранить молчание. В XVIII веке в Ёсиваре жили 1750 девушек — больше половины из числившихся в Японии 3000 женщин, занятых проституцией. Велась активная борьба с «индивидуалками»: на них устраивали облавы, и всех пойманных свозили в квартал. Но основным источником трафика были не такие «налеты», а торговля женщинами.

Девочек из бедных семей продавали родители, попадали в публичные дома и сироты. Женщин из благородного сословия могли отправить в квартал удовольствий в качестве наказания. Иногда жен отправляли в Ёсивару мужья, надеявшиеся таким образом поправить своё материальное положение, или любовники, которым наскучила живая игрушка. Попадали в Ёсивару и девушки, сбежавшие от жестоких мужей.

Состоял квартал из множества публичных домов. Девушки, за исключением самых дорогих, сидели на верандах, закрытых решетками, мужчины прогуливались по улицам и разглядывали их, выбирая себе любовницу на ночь.

Заходить в Ёсивару с оружием запрещалось. Алджернон Митфорд в своей книге «Традиции старой Японии» писал: «Причин тому две — во-первых, чтобы предотвратить вооружённые стычки, а во-вторых, потому, что всем известно: некоторые из женщин, обитающих там, до такой степени ненавидят собственное существование, что готовы положить ему конец, если только сумеют добраться до оружия».

Формально женщина могла уйти из «квартала удовольствий», выкупившись у владельца публичного дома. Однако на деле это было невозможно: долг за обучение, одежду, косметику и еду так разрастался со временем, что собрать деньги на его погашение могли только единицы девушек — так называемые ойран, которые считались элитой квартала и были самыми дорогими среди его обитательниц.

Появление гейш

В Ёсиваре мужчины занимались не только сексом. Самому главному «блюду» предшествовали развлечения: танцы, песни, распитие сакэ. До появления юдзё клиентов веселили мужчины, которых называли гейшами (или гэйся), устраивающие немудреные игры и аккомпанирующие пьяным любителям пения на музыкальных инструментах.

Первая женщина-гейша появилась лишь в 1751 году. Ею стала Касэн из киотского дома Огия — одна из немногих юдзё, которой удалось выплатить все долги и начать собственный бизнес. Вскоре девушки-гейши стали так популярны, что вытеснили коллег-парней. Ничего удивительного: для мужчин возможность общаться с женщиной была в новинку, ведь отношения с жёнами жёстко регламентировались, и излишняя веселость, да и просто разговоры не приветствовались.

В отличие от юдзё гейши могли выходить из кварталов: их приглашали на вечеринки и банкеты. Обязанность девушки — умело и остроумно поддерживать дружескую беседу, не теряя при этом почтительности. Гейши шутили, пели, играли на музыкальных инструментах, танцевали, устраивали простенькие игры: например, развлекали посетителей разновидностью «камня, ножниц, бумаги» под названием «тора-тора», когда надо не показывать фигуры пальцами, а выходить одновременно из-за ширмы, приняв вид тигра, охотника или старухи. Считается, что гейши не занимались проституцией, но на самом деле это не так. Изначально они делились на сиро-гэйся («белых гейш») и короби-гэйся («опрокидывающихся гейш»). Первые действительно только развлекали гостей, а вот вторые могли торговать телом. Официально профессия гейши появилась в 1779 году, тогда же ввели и жесткие правила: девушкам запретили спать и даже сидеть рядом с клиентами юдзё. Тем не менее гейши нередко прибегали к устным договоренностям: заводили любовников, которые их содержали.

Повлияла на образ гейш и Вторая мировая война. Когда американские военные были расквартированы в Японии, девушки, работающие без лицензии вне кварталов удовольствия, предлагали им секс за деньги, называя себя гейшами в расчете, что репутация «профессионалок» соблазнит иностранцев. По подсчётам историков, у восьми из десяти солдат в то время была подружка-японка, которая называла себя гейшей, но отдавалась при этом фактически за еду.

Настоящие гейши были дорогим удовольствием, и далеко не каждая продавала себя. Популярность они завоевали, будучи более современными и приветливыми, чем традиционные юдзё. Кроме того, гейши славились добротой и отзывчивостью, в то время как обычные обитательницы кварталов удовольствий прежде всего интересовались деньгами и не стремились быть интересными собеседницами для своих клиентов.

Чем популярнее становились гейши, тем чаще родители продавали девочек для обучения этой профессии. Одной из них и стала Масако Танака-Минамото.

Как Масако Танака стала Минэко Ивасаки

Родилась Масако в Киото 2 ноября 1949 года в семье разорившегося аристократаНа момент появления девочки Синэдзо держал небольшую лавку, где торговал кимоно, которые сам же и расписывал. Денег не хватало, и отец Масако уже несколько раз продавал дочерей в гейши, чтобы пополнить семейный бюджет. Дом Ивасаки окия получил пятерых сестери, наконец, саму Масако.

Чем Масако очаровала владелицу Ивасаки мадам Оиму, остается только гадать, но, увидев девочку впервые, она сразу сказала, что хочет удочерить малышку и сделать её своей наследницей. Отец Масако долго отказывался: он не желал, чтобы его младшая дочь становилась гейшей. Но мадам Оима настаивала, объясняя, какие возможности откроются перед Масако в её доме, и в конце концов Синэдзо сдался. Так Масако получила свое новое имя, под которым её узнал весь мир: Минэко Ивасаки.

Обучение Минэко по традиции началось в шесть лет, шесть месяцев и шесть дней. В качестве наставницы к ней приставили опытную гейшу, а куратором девочки назначили её сестру Яэко. Однако это лишь испортило ребёнку жизнь: со вздорной и родственницей они, мягко говоря, не ладили.

Минэко занималась традиционными японскими танцами кё-май и пением, училась игре на сямисэне, цудзуми и кото, а также каллиграфии, правилам этикета и тонкостям проведения чайной церемонии. Больше всего она любила танцы — к ним у девочки был прирожденный талант. Любовь к этому искусству Минэко пронесла через всю жизнь: она даже показывала своё мастерство Майе Плисецкой, которая интересовалась кё-май во время поездки по Японии.

Девочку также отправили в обычную школу. К тому моменту она уже привыкла быть «одной из Ивасаки». У новой семьи имелись свои преимущества: Минэко получала всё, что хотела. Она просто заходила в магазин и брала, что нужно, — достаточно было лишь сказать: «Это для Ивасаки из Шинбаши». «Я не знала, что такое деньги. Годами я верила в то, что, если тебе что-то нужно, надо только попросить», — писала потом Минэко в своей книге.

Осваивала Минэко и образ жизни гейш. Девушка спала на лакированной прямоугольной деревянной подушке, чтобы не испортить прическу, а вокруг служанки рассыпали рис. Те, кто ворочался во сне, просыпались с зернами в волосах, и вынуждены были наутро снова идти к парикмахеру. Привыкла Минэко и к многочисленным острым заколкам: тетушка Оима объяснила, что они нужны для защиты от нападения, а кораллы помогают проверить, не отравлено ли саке: они разрушаются при соприкосновении с ядом.

Дебютировала в качестве ученицы-гейши Минэко, ещё будучи подростком: сама девочка весила 36 килограммов, ее кимоно — 19, а балансировать приходилось на высоких шестидюймовых сандалиях. Получив право посещать банкеты с клиентами, на втором мероприятии Минэко едва не опозорилась: забыв обо всём, бросилась к стеклянной витрине любоваться коллекцией кукол, потеряв при этом бутылку саке. К счастью, гости сочли её выходку очаровательной, а не оскорбительной.

Гейша для королевы

Однако, несмотря на ошибки, скоро стало понятно: Минэко — новая звезда в мире гейш. Её талант отмечали учителя, другие девушки, клиенты и даже случайные прохожие. Минэко пользовалась невероятной популярностью. Её постоянно звали на банкеты, и она никогда не отказывалась, стараясь каждый вечер побывать на как можно большем числе вечеринок. Со временем её начали приглашать к знаменитостям: Минэко развлекала таких людей, как

Ни Елизавета, ни Чарльз девушке не понравились. Королева не притронулась ни к одному из приготовленных для неё блюд. «Я, например, всегда пытаюсь съесть хоть немного, понимая, что хозяева старались ради меня. В данной ситуации отказываться очень невежливо, даже грубо», — писала гейша в мемуарах. Принц Чарльз шокировал девушку, попросив у неё веер и оставив на нём автограф, даже не спросив, хочет ли Минэко получить такой сувенир. Любимая вещь гейши была испорчена: она не могла появиться перед другими гостями с веером, на котором расписался другой мужчина.

Но была у славы и обратная сторона: другие гейши Минэко ненавидели. Ей подстраивали пакости: могли, например, натыкать иглы в подол кимоно. Отверженные поклонники нападали на девушку на улице: угрожали, пытались изнасиловать, а как-то даже избили. Став полноправной гейшей, Минэко попыталась уехать из общего дома, сняв отдельную квартиру. Однако скоро девушка поняла, что жить сама не может: она не умела даже зажигать газовую плиту. Пришлось вернуться обратно: времени осваивать бытовые премудрости просто не было.

Работала Минэко круглыми сутками: начинала ранним утром, заканчивала поздней ночью. На сон у неё оставалось немногим более трёх часов — в таком режиме девушка прожила восемь лет и едва не убила себя: началось всё с нервного истощения, а закончилось дисфункцией почки, из-за которой Минэко едва не умерла.

Времени на личную жизнь у гейши не оставалось. Впервые она влюбилась в 21 год, избранником стал один из клиентов — японский актёр Синтаро Кацу. Минэко долго отвергала ухаживания женатого мужчины, который к тому же был вдвое старше нее. Даже как-то поставила ему условие: пусть проведёт каждый вечер следующих трёх лет на одзасики (вечеринках), и тогда она обратит на него внимание.

Однако Синтаро добился её любви и без выполнения столь сложного задания. С ним у Минэко случился первый поцелуй, с Кацу она потеряла невинность. «Я была безумно влюблена в него. Эта страсть изменила и меня саму, я даже стала лучше танцевать», — вспоминала японка. Но когда Минэко исполнилось 27, она рассталась с актёром: мужчина так и не сдержал своего обещания развестись.

Конец дома Ивасаки окия

В 29 лет девушка бросила карьеру гейши. Она всё еще была популярной, но сказывалась нагрузка: в 30 Минэко чувствовала себя 80-летней старухой. Была и ещё одна причина: больше всего в работе гейши Минэко любила танцы, однако правила ограничивали её возможности не только выступать, но даже выбирать репертуар и аксессуары. Своей «отставкой» Минэко надеялась привлечь внимание к тому, как жёстко регламентирована жизнь гейш, и за ней из профессии ушли ещё 70 девушек. Однако на традиции это никак не повлияло: правила остались неизменными.

Минэко закрыла Ивасаки окия, который к тому времени перешёл ей по наследству, и построила на его месте трёхэтажное здание с рестораном и клубом. Будучи гейшей, девушка зарабатывала до 500 тысяч долларов в год, так что стартовый капитал для того, чтобы стать успешной предпринимательницей, у неё имелся.

Забавно, но именно бизнес свел Минэко с её будущим мужем. Решив изучить бьюти-индустрию, она познакомилась со стилистом, и, увидев у него на стене мастерски написанную картину с девятихвостой лисицей, не смогла сдержать восторг. Вскоре жена стилиста представила ей автора — художника Дзинъитиро Сато.

После нескольких недель встреч на вечеринках Дзинъитиро сделал предложение Минэко, однако та его отвергла. Сато не сдавался: последовало второе, третье, четвёртое… В конце концов Минэко согласилась, но при условии, что он даст ей развод немедленно, если она почувствует себя несчастной.

В 1982-м влюбленные сыграли свадьбу, а ещё через год у них родилась дочь Косукэ, или просто Коко, как называли её родители. Супруги построили дом в пригороде Киото. Минэко наконец смогла танцевать где и когда хочет, а ещё начала писать картины. Сейчас самой знаменитой гейше 71 год, а её супруг продолжает называть себя самым счастливым человеком мира. Ещё бы, ведь он живёт с женщиной, о которой мечтали все мужчины Японии.