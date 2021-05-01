Если ваш ребёнок мало ест. Нутрициолог рассказывает, что делать родителям

Съел полкотлеты — и уже сыт. Глотнул бульона — вот и пообедал. За малоежек всегда тревожно: а вдруг не съедает норму? А вдруг болеет? И что с ним делать теперь? О том, как следить за малоежкой и не мешать ему питаться, рассказывает Виктория Вишнякова, нутрициолог и эксперт по здоровому питанию.

Малоежка — это не капризы

Сколько же горьких слёз пролили советские дети над супом и манной кашей! Ну съел человек столько, сколько мог, а его заставляют: доедай, силу свою не оставляй, ты мало съел, капризничаешь, вредничаешь…

Сейчас мы точно знаем: есть люди, которые в силу особенностей метаболизма не могут съесть сразу много. Они наедаются маленькой порцией и, как правило, всю жизнь питаются более часто и дробно, потому что того требует их организм. А иногда у нас с детства развиваются пищевые привычки, которые заставляют есть мало, неохотно, без удовольствия, и эта ситуация требует внимания, — но тут тоже ребенок ни в чем не виноват. Здоровое отношение к еде воспитывается постепенно, и не без помощи взрослых.

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Малоежка — это не навсегда

Автомобили за 100 км пробега потребляют всегда определенное количество топлива. А дети — не машины, они растут и расходуют энергию неравномерно. Иногда малоежка — это временное явление, определённый этап развития, когда вдруг ребёнку стало нужно меньше энергии. А через пару-тройку лет он может начать мести всё в тройных количествах, потому что у него поменяются энергозатраты или возрастет общая физическая нагрузка.

Малоежка необязательно болен

Да, иногда отказ от еды говорит о том, что ребенок нездоров. Но в целом, если ребёнок ест понемногу, но с аппетитом, с интересом ест разнообразную, более или менее полезную еду — с этим малоежкой всё в порядке. Более того, здоровый ребёнок обязательно найдёт способ добрать необходимые калории, а наша задача — заметить, когда, как и какими продуктами он их добирает. Помогите ему восполнить недостаток энергии не конфетками и хлебом, а теми продуктами, которых чаще всего не хватает — например, грубой клетчаткой, растительным и животным белком.

А иногда вообще никакой он не малоежка

Очень часто родители обращаются с жалобами: мой ребёнок малоежка, он не съедает столько, сколько полагается ему по «правилу кулачков». Это такой достоверный способ рассчитать норму потребления разных продуктов ребёнком: исходя из того, что порция равна размеру кулачка ребёнка, он должен потреблять в сутки пять порций сложных углеводов, пять порций овощей, две порции белковой пищи и три порции молочных продуктов. И вот внимательная мама заметила, что ребёнок «не выполняет план по кулачкам»: не ест достаточно мяса, совсем не ест овощи и т. д.

Что делать в этой ситуации? Прежде всего, отступить на шаг назад и оценить картинку целиком. Если вести пищевой дневник ребёнка не два дня, а два месяца, то обычно становится ясно: ребёнок всё не ел, не ел мяса, а потом его «прорвало» на сырники и папин шашлык, и он мгновенно добрал норму. Отказывался от салатов, но кабачковые и тыквенные оладьи ел с аппетитом. И оказывается, что ребёнок-то у нас никакой не малоежка, просто питается не очень равномерно, и это тоже вариант нормы.

Не вредите малоежке!

Мы очень хотим, чтобы ребёнок был здоров, рос и развивался. Для этого, конечно, нужно хорошо питаться. Но иногда, волнуясь за ребёнка, мы из лучших побуждений вмешиваемся в хрупкую, тонко настроенную природную систему врождённого интуитивного питания и ломаем её. Шантажируем малоежку конфетами, усаживаем за стол силой, кормим под мультфильмы, так что у ребёнка пропадает всякая связь со своим телом, он не осознает, сыт он или голоден, что он, собственно, жуёт и надо ли ему то, что он жуёт. Вот это и есть самый большой вред, гораздо больший, чем от «недобора по кулачкам».

Позвольте ребёнку самому испытать голод, почувствовать здоровый интерес к еде. Дайте ему побыть первобытным охотником, добытчиком еды, а не великим «нехочухой», в которого запихивают очередной кусок со сказкой и уговорами. Поверьте: побыть слегка голодным, побегать налегке — для ребёнка гораздо менее вредно, чем ненавидеть еду и относиться к ней как к неприятной обязанности.