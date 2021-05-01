Сегодня праздничным субботним утром, 1 мая, в самом центре Слуцка загорелась квартира. Пару лет назад она прославилась на весь город — мы писали об этом. Чуть ниже ссылки, а пока своими словами перескажу суть.

Итак. Дом № 1 по улице Пионерской, первый подъезд, пятый этаж, угловая квартира № 18 с прекрасным видом на центральную улицу города.

В квартире живут, может кому-то и социально близкие, но, выражаясь политкорректно, социально неблагополучные граждане. Женщина и её младший сын. Соседи много раз жаловались властям на постоянные пьянки, дебоши, драки, крики.

Дети боялись выходить из дома или приходить домой — в квартиру постоянно «ссовывались» граждане типично запущено-алкогольной внешности. Гадили в подъезде и возле подъезда, или просто заполняли пространство самими собой — например, решив поспать на площадке у чужих дверей. Иногда оставляли после себя в подъезде лужи, или дрались — но уже до луж крови.

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Эпитетов у квартиры было два: «бомжатник», «притон». Всё это с комплектом грязи, вони, тараканов. Антисанитария, в общем.

Соседи даже к мэру ходили — добиться правды. А когда в Слуцк приезжал Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь, то и к нему пришли. «Если они (асоциальные соседи — прим. редакции) не платят и вы входите в положение, то они должны вести себя тише воды, ниже травы. Вот возьмите, тряханите и заставьте их нормы общежития выполнять, но не отравлять жизнь всем вокруг!», — сказало он тогда.

Гражданам из квартиры снова дали шанс, даже помогли хозяйке с работой. Короче, сделали, чтоб всё по букве закона. Закон же надо соблюдать, как это строго заведено в нашем государстве. На это некоторые случчане возмущались — как им социально благополучным гражданам, так никаких послаблений никто не даёт, несмотря на то, что они исправно выполняют свои гражданские и прочие обязанности перед страной и городом. А как для таких асоциальных элементов, так прямо зелёный свет…

Вот посмотрите о последовательности событий:

Но какими бы не были разговоры недовольных, жители подъезда ещё год помучились. Весь пьянки, гулянки и антисанитария никуда не делись… Хозяйка квартиры бросила работу, и всё вошло в русло законного выселения должников.

И вот, по словам одной соседки, два дня назад, 29 апреля, хозяйке вручили «ордер на выселение. Дали какой-то там срок, чтобы они собрали вещи». Им даже подобрали жильё то ли в районе вокзала, то ли в районе 12-го городка.

По словам другой соседки, их «герои» выселение отпраздновали с огоньком. В буквальном смысле. Мол, вчера они «гудели конкретно». А утром, примерно в 9.20 потянуло дымом. «Хата» загорелась. Хозяева вроде как были дома, из квартиры вышли. Живы, в общем. остались.

Какая там причина пожара — Слуцкий РОЧС установит, но для жителей подъезда всё понятно — асоциальные «соседи сожгли хату на прощание».

Может, тараканов решили уничтожить, чтобы оставить о себе добрую память и благоприятную санитарную обстановку. Но, что-то пошло не так…

Ах, да! Долгов за квартиру у хозяйки было что-то около 10 000 рублей.

Вот ещё фото: