Эхо недели: годовщина аварии на ЧАЭС, подготовка к Пасхе, открытие «Санты» в Слуцке

На этой неделе случчане вспоминали о Чернобыльской трагедии. Православные — готовились к Пасхе. В деревне Лесуны под Слуцком жители пытались отстоять свой парк. А в Слуцке на месте большой «Радуги» открылась «Санта».

В городе и районе

В понедельник и вторник Слуцкая больница была без телефонной связи из-за неполадок на своей АТС.

из-за неполадок на своей АТС. В пятницу в жилых домах Слуцка начали отключать отопление.

отопление. В среду днём на 14 Партизан в здании закрывшейся «Радуги» открылся супермаркет «Санта». Вот, как он выглядел перед открытием. И вот — как с людьми.

Жители деревни Лесуны Слуцкого района пытаются отстоять парк, который сажали их родители и деды. В среду чиновники приезжали в деревню и объясняли, почему нужно снести часть этого парка. В народных новостях случчане высказали своё мнение об этой ситуации здесь и здесь.

В пятницу заслуженных людей и организации Слуцкого района занесли на Доску почёта. Почитайте, кто попал на Доску в этом году. И посмотрите фото с награждения.

на Доску в этом году. И посмотрите с награждения. Также в пятницу в городком парке заработал после зимовки фонтан.

после зимовки фонтан. В субботу, 1 мая, в День труда «Кур'ер» вспомнил, как эту дату отмечали в Слуцке в советские времена. Мы подобрали ретрофото старых первомайских демонстраций. А случчанка Наталья вспомнила, как тогда между демонстрацией и дворовыми посиделками люди успевали посадить картошку.

Планы

На улице Ивановского в Слуцке из-за ремонта автобусы будут ходить по-другому. Вот временное расписание .

. График работы медучреждений на майских праздниках — здесь .

. Участок трассы Р23 «Минск—Микашевичи» от Слуцка до Солигорска будет четырёхполосный. Новую скоростную дорогу планируют открыть до конца года .

. В Лучниках ливневую канализацию запроектируют на улицах Центральная и Старые Лучники.

на улицах Центральная и Старые Лучники. В новой части микрорайона «Чехова» тоже откроется магазин «Санта». Его начнут строить в конце этого года.

Пасха

Всю неделю православные случчане готовились к Пасхе. «Кур'ер», как обычно, им в этом помогал. Вотфуд-блогера, как необычно и экологично покрасить яйца. А вот —с мастер-классом от слуцкой семьи.

В субботу же в храмах освятили пасхальные приношения. Посмотрите фоторепортаж о том, как это было в Свято-Михайловском соборе.

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Годовщина Чернобыльской аварии

В понедельник, 26 апреля, мир почтил память жертв Чернобыльской трагедии и вспомнил мужество ликвидаторов. Случчанин Владимир Дичковский рассказал «Кур'еру», как готовил план эвакуации Слуцка и как командовал сводным отрядом в зоне отселения. А другая случчанка прислала свои воспоминания о том, как те дни переживали в Смоленске и Могилёве.

Происшествия

В деревне Кировские Огородники во вторник перед рассветом сгорел сарай .

. В понедельник в Волковыске мужчина пришёл в магазин, внезапно схватил с прилавка нож, воткнул его в себя и умер.

и умер. Вечером в понедельник в Слуцке водитель BMW дважды врезался в чужую машину и уехал. Сотрудники ГАИ нашли его у дискаунтера. Мужчина пояснил, что после случившегося выпил.

Политика

Главного редактора газеты Intex-press из Барановичей оштрафовали на 20 базовых (580 рублей) за интервью со Светланой Тихановской, опубликованное на сайте издания. Милиция также начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской. На этот раз по ч. 4 ст. 23.5 КоАП (Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено). Само интервью признали экстремистским материалом.

Александр Лукашенко назначил глав милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях. В частности, начальником УВД Миноблисполкома стал Александр Астрейко. В 2003—2008 годах он возглавлял Слуцкую милицию.

В КГБ назвали фамилии 9 человек, обвиняемых по уголовному делу, возбуждённому по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти) УК Беларуси.

Почитать и посмотреть

В пятницу, 30 апреля, исполнилось 70 лет Владимиру Цеслеру, всемирно известному художнику и уроженцу Слуцка. «Кур'ер» взял у него по этому случаю небольшое интервью.