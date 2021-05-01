Эхо недели: годовщина аварии на ЧАЭС, подготовка к Пасхе, открытие «Санты» в Слуцке

На этой неделе случчане вспоминали о Чернобыльской трагедии. Православные — готовились к Пасхе. В деревне Лесуны под Слуцком жители пытались отстоять свой парк. А в Слуцке на месте большой «Радуги» открылась «Санта».
В городе и районе
- В понедельник и вторник Слуцкая больница была без телефонной связи из-за неполадок на своей АТС.
- В пятницу в жилых домах Слуцка начали отключать отопление.
- В среду днём на 14 Партизан в здании закрывшейся «Радуги» открылся супермаркет «Санта». Вот, как он выглядел перед открытием. И вот — как с людьми.
- Жители деревни Лесуны Слуцкого района пытаются отстоять парк, который сажали их родители и деды. В среду чиновники приезжали в деревню и объясняли, почему нужно снести часть этого парка. В народных новостях случчане высказали своё мнение об этой ситуации здесь и здесь.
- В пятницу заслуженных людей и организации Слуцкого района занесли на Доску почёта. Почитайте, кто попал на Доску в этом году. И посмотрите фото с награждения.
- Также в пятницу в городком парке заработал после зимовки фонтан.
- В субботу, 1 мая, в День труда «Кур'ер» вспомнил, как эту дату отмечали в Слуцке в советские времена. Мы подобрали ретрофото старых первомайских демонстраций. А случчанка Наталья вспомнила, как тогда между демонстрацией и дворовыми посиделками люди успевали посадить картошку.
Планы
- На улице Ивановского в Слуцке из-за ремонта автобусы будут ходить по-другому. Вот временное расписание.
- График работы медучреждений на майских праздниках — здесь.
- Участок трассы Р23 «Минск—Микашевичи» от Слуцка до Солигорска будет четырёхполосный. Новую скоростную дорогу планируют открыть до конца года.
- В Лучниках ливневую канализацию запроектируют на улицах Центральная и Старые Лучники.
- В новой части микрорайона «Чехова» тоже откроется магазин «Санта». Его начнут строить в конце этого года.
ПасхаВсю неделю православные случчане готовились к Пасхе. «Кур'ер», как обычно, им в этом помогал. Вот советы фуд-блогера, как необычно и экологично покрасить яйца. А вот — рецепт куличей с мастер-классом от слуцкой семьи.
В субботу же в храмах освятили пасхальные приношения. Посмотрите фоторепортаж о том, как это было в Свято-Михайловском соборе.
Годовщина Чернобыльской аварии
В понедельник, 26 апреля, мир почтил память жертв Чернобыльской трагедии и вспомнил мужество ликвидаторов. Случчанин Владимир Дичковский рассказал «Кур'еру», как готовил план эвакуации Слуцка и как командовал сводным отрядом в зоне отселения.А другая случчанка прислала свои воспоминания о том, как те дни переживали в Смоленске и Могилёве.
Происшествия
- В деревне Кировские Огородники во вторник перед рассветом сгорел сарай.
- В понедельник в Волковыске мужчина пришёл в магазин, внезапно схватил с прилавка нож, воткнул его в себя и умер.
- Вечером в понедельник в Слуцке водитель BMW дважды врезался в чужую машину и уехал. Сотрудники ГАИ нашли его у дискаунтера. Мужчина пояснил, что после случившегося выпил.
Политика
Главного редактора газеты Intex-press из Барановичей оштрафовали на 20 базовых (580 рублей) за интервью со Светланой Тихановской, опубликованное на сайте издания. Милиция также начала административный процесс в отношении юрлица «Издательский дом «Интекс-пресс» за печатную версию интервью с Тихановской. На этот раз по ч. 4 ст. 23.5 КоАП (Распространение средством массовой информации информации, распространение которой запрещено). Само интервью признали экстремистским материалом.
Александр Лукашенко назначил глав милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях. В частности, начальником УВД Миноблисполкома стал Александр Астрейко. В 2003—2008 годах он возглавлял Слуцкую милицию.
В КГБ назвали фамилии 9 человек, обвиняемых по уголовному делу, возбуждённому по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершённые с целью захвата государственной власти) УК Беларуси.
Почитать и посмотреть
- В пятницу, 30 апреля, исполнилось 70 лет Владимиру Цеслеру, всемирно известному художнику и уроженцу Слуцка. «Кур'ер» взял у него по этому случаю небольшое интервью.
- Случчанка Александра Сыс рассказала «Кур'еру» историю своей жизни. В 12 лет она увидела, как фашисты расстреливают и сжигают всю её семью.
- 30-летний ветеринарный фельдшер Марфа Белая рассказала «Кур'еру», почему стала лечить животных.
- В понедельник в реке Случь в районе пляжа в 11-м городке работал водолаз — чистил дно. Посмотрите, что он вытащил.