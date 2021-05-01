Куличи, пасха, яйца? Конечно! Но мы предлагаем приготовить и другие блюда, которые точно понравятся вашим близким.

1. Крестовые булочки

Что приготовить на Пасху: 6 пошаговых рецептов с фото, Слуцк
Фото: pexels.com
Эту выпечку (hot cross bans) традиционно готовят и подают в пятницу накануне Пасхи в Англии и некоторых других странах Европы. История их идеально сочетается с характером этого святого праздника. Говорят, что в XIV веке некий монах впервые напек огромное количество сдобных маленьких булочек, украсив их крестами из мучной смеси, и раздал их беднякам.

Изначально в тесто добавляли только специи — кориандр, корицу, мускатный орех. Но затем выпечка стала более сладкой, сдобной, и в её составе появился изюм. Именно такой рецепт мы и предлагаем вашему вниманию.

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Ингредиенты:

  • 200 мл молока
  • 2 ч. л. сухих дрожжей
  • 520 г муки
  • 100 г сахара
  • 5 яиц
  • щепотка соли
  • щепотка ванилина
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г очищенных грецких орехов
  • 100 г изюма или лимонных цукатов

Приготовление:

  1. Для теста в 100 мл теплого молока распустить дрожжи, добавить 2 ст. л муки, 1 ст. л. сахара, перемешать. Оставить в теплом месте на 1 ч.
  2. Затем добавить все остальные ингредиенты теста (80 г муки отложить), кроме орехов и кураги, вымесить тесто. Дать подняться, затем подмешать орехи, лимонные цукаты. Дать подняться в тёплом месте.
  3. Из теста сформовать 8 булочек, выложить их в форму, сделать на каждой крестообразные надрезы. Дать немного подняться.
  4. Оставшуюся муку и 5 ст. л. воды (молока) перемешать. Выложить в кондитерский мешочек и выпустить в надрезы, чтобы получился крест. Смазать яйцом и выпекать 25 минут при 180 °C.

2. Болгарский козунак

Что приготовить на Пасху: 6 пошаговых рецептов с фото, Слуцк
Фото: «Лиза»
Нечто похожее по составу теста на наш кулич, однако имеет совершенно другую форму: в Болгарии и Румынии его готовят в виде красивого пышного венка, в середину которого кладут крашенки.

Ингредиенты:

  • 40 г свежих дрожжей
  • 200 мл молока
  • 200 г сахара
  • ½ чайн. ложки соли
  • 700 г муки
  • 7 яичных желтков
  • 120 г сливочного масла
  • 2 яичных белка
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • цедра 1 лимона
  • по 100 г изюма и очищенного миндаля
  • цедра 1 апельсина
  • сахарная пудра

Приготовление:

  1. Для опары дрожжи распустить в 100 мл тёплого молока, добавить 1 стол. ложку сахарного песка, соль, 300 г муки, замесить тесто. Поставить в тёплое место на 1 час.
  2. Желтки взбить с оставшимся сахаром. Масло растопить, яичные белки взбить.
  3. В подошедшую опару добавить оставшееся молоко, желтковую смесь, взбитые белки, тёплое масло, ванильный сахар и муку. Тщательно вымесить, поставить в тёплое место для подъёма.
  4. Изюм вымыть, хорошо обсушить. Можно перемешать с 1 стол. ложкой муки. Миндаль порубить.
  5. В подошедшее тесто добавить изюм, орехи, апельсиновую цедру, перемешать. Дать подняться ещё раз. Затем разделить на 2 части
  6. Из каждой части сформовать жгут, сплести их между собой. Поместить в форму, дать подняться до ½ формы. Выпекать 1 ч при 180 °C. Через 30 мин верх прикрыть фольгой. Посыпать сахарной пудрой.

3. Панеттоне

Что приготовить на Пасху: 6 пошаговых рецептов с фото, Слуцк
Фото: «Лиза»
А этот кекс — точно близкий родственник нашего родного кулича! Его готовят в Италии не только к Пасхе, но и к Рождеству. Название «панеттоне» происходит от итальянского pan del ton, что в переводе значит «роскошный хлеб».

Ингредиенты:
  • 700 г муки
  • 30 г свежих дрожжей
  • 130 г сахара
  • 120 г сливочного масла
  • 240 мл молока или сливок (10%)
  • 1 ч. л. соли
  • 2 яйца и 3 желтка
  • тёртая апельсиновая цедра
  • 180 г изюма
  • 100 г любых очищенных орехов
  • ванильный сахар по вкусу

Приготовление:

  1. Сначала надо сделать опару. В тёплом молоке (воде) развести 1 ст. л. сахара и дрожжи. Оставить на 20 минут.
  2. Масло растопить вместе с оставшимся сахаром. Дать остыть.
  3. Белки отделить от желтков. К желткам добавить яйца, взбить. Изюм перемешать с орехами, цедрой, ванильным сахаром и 1 ст. л. муки.
  4. В опару положить растопленное сливочное масло с сахаром, взбитую смесь яиц и желтков, перемешать.
  5. Сверху просеять 360 г муки с солью. Тщательно вымесить. Добавить смесь с орехами, снова перемешать. Всыпать оставшуюся муку. Вымесить тесто.
  6. Тесто для панеттоне накрыть чистым полотенцем, дать подняться в течение 2 часов. Затем разделить его на несколько частей и снова оставить под полотенцем на 20 минут.
  7. Тесто разложить по формам. Верх смазать любым маслом. Выпекать около 50 минут при 180 °C. Дать немного остыть в форме, затем выложить на решетку. Верх украсить по желанию.

4. Разноцветная пасха

Что приготовить на Пасху: 6 пошаговых рецептов с фото, Слуцк
Фото: privately.ru
Это блюдо — просто оригинальная вариация на тему традиционной пасхи. Видимо, кому-то когда-то захотелось сделать праздник более красочным! Готовится такая пасха очень просто, а результат неизменно радует всех.

Ингредиенты:

  • 1 кг творога
  • 200 мл сливок 20% жирности
  • 300 мл сливок 33% жирности
  • 3 желтка
  • 100 г сахарного песка
  • 150 г сливочного масла
  • по 100 г джема или варенья яркого цвета (черничного, клубничного, абрикосового)
  • свежие ягоды, листья мяты, орехи для украшения

Приготовление:

  1. Творог перемешать с нежирными сливками, поместить в марлю, подвесить в прохладном месте на 24 ч. Затем 2 раза протереть через сито.
  2. Желтки взбить с сахаром. Масло растопить. Жирные сливки взбить, соединить с желтковой массой и остывшим растопленным маслом. Ещё раз взбить.
  3. Творог соединить со сливочной массой. Разделить на 3 части, в каждую добавить варенье или джем. Разложить по пасочницам и поставить под гнет на 12 ч. Перед подачей украсить ягодами и пр.

5. Пасхальный «барашек»

Что приготовить на Пасху: 6 пошаговых рецептов с фото, Слуцк
Фото: aleyka.ru
Ингредиенты:

Для теста:

  • 500 мл молока
  • 50 г дрожжей
  • 100 г сахара
  • ¾ ч. л. соли
  • 100 г сливочного масла
  • 800 г муки

Для начинки:

  • 150 г мака
  • 100 мл молока
  • 30 г сливочного масла,
  • 200 г рубленых грецких орехов
  • 300 г сахара
  • 100 г кураги
  • тёртая цедра 1 апельсина
  • яйцо для смазывания пирожков

Приготовление:

  1. В тёплом молоке распустить дрожжи, всыпать сахар, соль, муку и замесить тесто. Масло растопить, дать немного остыть, добавить в тесто и хорошо вымесить. Накрыть полотенцем и поместить в теплое место. Дать подняться 2 раза.
  2. Для начинки мак замочить в молоке на 30 мин, затем откинуть на марлю, сложенную втрое, и дать стечь молоку. Масло растопить, перемешать с маком и 100 г сахара. Орехи перемешать со 100 г сахара. Курагу пропустить через мясорубку, перемешать с оставшимся сахаром и цедрой апельсина.
  3. Из теста сформовать пирожки (4 сделать длинными — для «ножек», 1 покрупнее — для «головы»). Начинить их разными начинками и сложить их на противень в виде фигурки барашка. Взбить яйцо, смазать ими с помощью кисточки пирожки и выпекать 50 мин.

6. Шоколадные яйца

Что приготовить на Пасху: 6 пошаговых рецептов с фото, Слуцк
Фото: «Лиза»
Роскошный пасхальный десерт. Готовится он на основе обычных шоколадных яиц с добавлением нежнейшего масляного крема. Такое лакомство идеально впишется в пасхальное меню и станет украшением вашего праздничного стола.

Ингредиенты:

  • 3−5 шоколадных яиц
  • 50 г очищенных несоленых фисташек
  • по 5 свежих или замороженных ягод клубники и ежевики (или любые другие ягоды или фрукты).

Для крема:

  • 2 ст. ложки жирного молока
  • 2 ст. ложки сахара
  • 1 яйцо
  • 200 г сливочного масла
  • 1 пакетик ванильного сахара
    небольшая щепотка корицы

Приготовление:

  1. Яйца положить в морозилку на 15−20 минут, затем развернуть, аккуратно разделить на половинки, вынуть сюрприз. Верхний край яиц фигурно разрезать ножом, а затем половинки соединить.
  2. Молоко, сахар соединить и довести до кипения, немного охладить. Яйцо взбить. В яичную массу, взбивая, тонкой струйкой влить молоко с сахаром, добавить размягчённое масло, ванильный сахар и корицу.
  3. Массу выложить в кулинарный шприц с начинкой для крема. Половинки яиц положить в специальные подставки. Каждое шоколадное яйцо наполнить кремом до краев.
  4. Очищенные фисташки мелко порубить ножом или блендером. Ягоды хорошо вымыть и тщательно обсушить. Свежую клубнику нарезать ломтиками. Украсить яйца рублеными фисташками и свежими ягодами.