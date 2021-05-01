Куличи, пасха, яйца? Конечно! Но мы предлагаем приготовить и другие блюда, которые точно понравятся вашим близким.
1. Крестовые булочкиЭту выпечку (hot cross bans) традиционно готовят и подают в пятницу накануне Пасхи в Англии и некоторых других странах Европы. История их идеально сочетается с характером этого святого праздника. Говорят, что в XIV веке некий монах впервые напек огромное количество сдобных маленьких булочек, украсив их крестами из мучной смеси, и раздал их беднякам.
Изначально в тесто добавляли только специи — кориандр, корицу, мускатный орех. Но затем выпечка стала более сладкой, сдобной, и в её составе появился изюм. Именно такой рецепт мы и предлагаем вашему вниманию.
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- 2 ч. л. сухих дрожжей
- 520 г муки
- 100 г сахара
- 5 яиц
- щепотка соли
- щепотка ванилина
- 100 г сливочного масла
- 100 г очищенных грецких орехов
- 100 г изюма или лимонных цукатов
Приготовление:
- Для теста в 100 мл теплого молока распустить дрожжи, добавить 2 ст. л муки, 1 ст. л. сахара, перемешать. Оставить в теплом месте на 1 ч.
- Затем добавить все остальные ингредиенты теста (80 г муки отложить), кроме орехов и кураги, вымесить тесто. Дать подняться, затем подмешать орехи, лимонные цукаты. Дать подняться в тёплом месте.
- Из теста сформовать 8 булочек, выложить их в форму, сделать на каждой крестообразные надрезы. Дать немного подняться.
- Оставшуюся муку и 5 ст. л. воды (молока) перемешать. Выложить в кондитерский мешочек и выпустить в надрезы, чтобы получился крест. Смазать яйцом и выпекать 25 минут при 180 °C.
2. Болгарский козунакНечто похожее по составу теста на наш кулич, однако имеет совершенно другую форму: в Болгарии и Румынии его готовят в виде красивого пышного венка, в середину которого кладут крашенки.
Ингредиенты:
- 40 г свежих дрожжей
- 200 мл молока
- 200 г сахара
- ½ чайн. ложки соли
- 700 г муки
- 7 яичных желтков
- 120 г сливочного масла
- 2 яичных белка
- 1 пакетик ванильного сахара
- цедра 1 лимона
- по 100 г изюма и очищенного миндаля
- цедра 1 апельсина
- сахарная пудра
Приготовление:
- Для опары дрожжи распустить в 100 мл тёплого молока, добавить 1 стол. ложку сахарного песка, соль, 300 г муки, замесить тесто. Поставить в тёплое место на 1 час.
- Желтки взбить с оставшимся сахаром. Масло растопить, яичные белки взбить.
- В подошедшую опару добавить оставшееся молоко, желтковую смесь, взбитые белки, тёплое масло, ванильный сахар и муку. Тщательно вымесить, поставить в тёплое место для подъёма.
- Изюм вымыть, хорошо обсушить. Можно перемешать с 1 стол. ложкой муки. Миндаль порубить.
- В подошедшее тесто добавить изюм, орехи, апельсиновую цедру, перемешать. Дать подняться ещё раз. Затем разделить на 2 части
- Из каждой части сформовать жгут, сплести их между собой. Поместить в форму, дать подняться до ½ формы. Выпекать 1 ч при 180 °C. Через 30 мин верх прикрыть фольгой. Посыпать сахарной пудрой.
3. ПанеттонеА этот кекс — точно близкий родственник нашего родного кулича! Его готовят в Италии не только к Пасхе, но и к Рождеству. Название «панеттоне» происходит от итальянского pan del ton, что в переводе значит «роскошный хлеб».
Ингредиенты:
- 700 г муки
- 30 г свежих дрожжей
- 130 г сахара
- 120 г сливочного масла
- 240 мл молока или сливок (10%)
- 1 ч. л. соли
- 2 яйца и 3 желтка
- тёртая апельсиновая цедра
- 180 г изюма
- 100 г любых очищенных орехов
- ванильный сахар по вкусу
Приготовление:
- Сначала надо сделать опару. В тёплом молоке (воде) развести 1 ст. л. сахара и дрожжи. Оставить на 20 минут.
- Масло растопить вместе с оставшимся сахаром. Дать остыть.
- Белки отделить от желтков. К желткам добавить яйца, взбить. Изюм перемешать с орехами, цедрой, ванильным сахаром и 1 ст. л. муки.
- В опару положить растопленное сливочное масло с сахаром, взбитую смесь яиц и желтков, перемешать.
- Сверху просеять 360 г муки с солью. Тщательно вымесить. Добавить смесь с орехами, снова перемешать. Всыпать оставшуюся муку. Вымесить тесто.
- Тесто для панеттоне накрыть чистым полотенцем, дать подняться в течение 2 часов. Затем разделить его на несколько частей и снова оставить под полотенцем на 20 минут.
- Тесто разложить по формам. Верх смазать любым маслом. Выпекать около 50 минут при 180 °C. Дать немного остыть в форме, затем выложить на решетку. Верх украсить по желанию.
4. Разноцветная пасхаЭто блюдо — просто оригинальная вариация на тему традиционной пасхи. Видимо, кому-то когда-то захотелось сделать праздник более красочным! Готовится такая пасха очень просто, а результат неизменно радует всех.
Ингредиенты:
- 1 кг творога
- 200 мл сливок 20% жирности
- 300 мл сливок 33% жирности
- 3 желтка
- 100 г сахарного песка
- 150 г сливочного масла
- по 100 г джема или варенья яркого цвета (черничного, клубничного, абрикосового)
- свежие ягоды, листья мяты, орехи для украшения
Приготовление:
- Творог перемешать с нежирными сливками, поместить в марлю, подвесить в прохладном месте на 24 ч. Затем 2 раза протереть через сито.
- Желтки взбить с сахаром. Масло растопить. Жирные сливки взбить, соединить с желтковой массой и остывшим растопленным маслом. Ещё раз взбить.
- Творог соединить со сливочной массой. Разделить на 3 части, в каждую добавить варенье или джем. Разложить по пасочницам и поставить под гнет на 12 ч. Перед подачей украсить ягодами и пр.
5. Пасхальный «барашек»Ингредиенты:
Для теста:
- 500 мл молока
- 50 г дрожжей
- 100 г сахара
- ¾ ч. л. соли
- 100 г сливочного масла
- 800 г муки
Для начинки:
- 150 г мака
- 100 мл молока
- 30 г сливочного масла,
- 200 г рубленых грецких орехов
- 300 г сахара
- 100 г кураги
- тёртая цедра 1 апельсина
- яйцо для смазывания пирожков
Приготовление:
- В тёплом молоке распустить дрожжи, всыпать сахар, соль, муку и замесить тесто. Масло растопить, дать немного остыть, добавить в тесто и хорошо вымесить. Накрыть полотенцем и поместить в теплое место. Дать подняться 2 раза.
- Для начинки мак замочить в молоке на 30 мин, затем откинуть на марлю, сложенную втрое, и дать стечь молоку. Масло растопить, перемешать с маком и 100 г сахара. Орехи перемешать со 100 г сахара. Курагу пропустить через мясорубку, перемешать с оставшимся сахаром и цедрой апельсина.
- Из теста сформовать пирожки (4 сделать длинными — для «ножек», 1 покрупнее — для «головы»). Начинить их разными начинками и сложить их на противень в виде фигурки барашка. Взбить яйцо, смазать ими с помощью кисточки пирожки и выпекать 50 мин.
6. Шоколадные яйцаРоскошный пасхальный десерт. Готовится он на основе обычных шоколадных яиц с добавлением нежнейшего масляного крема. Такое лакомство идеально впишется в пасхальное меню и станет украшением вашего праздничного стола.
Ингредиенты:
- 3−5 шоколадных яиц
- 50 г очищенных несоленых фисташек
- по 5 свежих или замороженных ягод клубники и ежевики (или любые другие ягоды или фрукты).
Для крема:
- 2 ст. ложки жирного молока
- 2 ст. ложки сахара
- 1 яйцо
- 200 г сливочного масла
- 1 пакетик ванильного сахара
небольшая щепотка корицы
Приготовление:
- Яйца положить в морозилку на 15−20 минут, затем развернуть, аккуратно разделить на половинки, вынуть сюрприз. Верхний край яиц фигурно разрезать ножом, а затем половинки соединить.
- Молоко, сахар соединить и довести до кипения, немного охладить. Яйцо взбить. В яичную массу, взбивая, тонкой струйкой влить молоко с сахаром, добавить размягчённое масло, ванильный сахар и корицу.
- Массу выложить в кулинарный шприц с начинкой для крема. Половинки яиц положить в специальные подставки. Каждое шоколадное яйцо наполнить кремом до краев.
- Очищенные фисташки мелко порубить ножом или блендером. Ягоды хорошо вымыть и тщательно обсушить. Свежую клубнику нарезать ломтиками. Украсить яйца рублеными фисташками и свежими ягодами.