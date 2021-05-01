«Между демонстрацией и дворовыми посиделкам успевали посадить картошку». Случчанка про 1 Мая в советские времена

Маленькая открыточка, а сколько приятных воспоминаний…

Реклама

Меня, юную учительницу, пригласили на трибуну первомайской демонстрации. День всенародного праздника в тот год был тёплым и весёлым. Ещё не чувствовалась та гамма совсем неположительных эмоций, нахлынувших на людей в следующие годы.

И чтобы не говорили о советских временах, это был праздник. Демонстрация солидарности трудящихся публично на улицах малых и больших городов. А потом бежали домой. Праздновали всем двором. С гармошкой, песнями, нехитрыми блюдами. Зато весело и душевно. А до этого в промежутке между демонстрацией и дворовыми посиделкам успевали посадить картошку.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».