Какой будет погода в Слуцке на православную Пасху

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По прогнозу Белгидомета, в воскресенье, 2 мая, в Слуцке ожидаются дожди, грозы и порывы ветра до 16 м/с. К вечеру потеплеет до +14.+16°C.

Какой будет погода в Слуцке на православную Пасху 2 мая

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