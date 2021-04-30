«Привет Слуцку!» Небольшое интервью с Владимиром Цеслером, которому исполняется 70

Владимир Цеслер, всемирно известный художник, дизайнер и уроженец Слуцка, сейчас живёт на Кипре. 30 апреля он отмечает юбилей — 70 лет. Незадолго до этого «Кур'ер» поговорил с Владимиром Яковлевичем о том, как ему сейчас живётся и работается.

СПРАВКА. Владимир Яковлевич Цеслер — советский и белорусский художник, дизайнер. Работает в различных направлениях: плакат, живопись, графика, скульптура, объект, художественные акции, промышленный дизайн, оформление книг, реклама и др. В детстве занимался в Слуцкой изостудии Городского дома пионеров у преподавателя Владимира Садина. Множество работ Цеслера обрели мировую славу. Плакат «Woodstock 30 years» находится в музее рекламы при Лувре.

Наш художник за границей — в тёплом климате, в локдауне, скучает по минскому кофе, всходил на Олимп и уже сделал работу, посвящённую Кипру. Говорит, что ещё несколько лет назад не мог себе представить, что придётся уехать из Беларуси.

Реклама

Про адаптацию

— Владимир Яковлевич, мы хотим поговорить с вами, потому что вам скоро исполняется 70 лет, и…

— … и вы думаете, что я скоро умру.

— Нет. И вы нам очень дороги. Что самое сложное в адаптации для вас сейчас?

— Для художника вообще очень сложно, когда его отрывают от места. Потому что вся жизнь художника, музыканта и вообще человека творческого состоит из, я не знаю, биологических каких-то частиц. «Завязана» на воздухе, на дыхании. На дереве, которое видно из окна. На массе всяких штук.

Бывает, что не находишь себе места. Как будто земля из-под ног ушла. Я вообще не люблю никуда ездить, перемещаться. Поэтому, конечно, это стресс. Ну, кто-то говорит, что людям в возрасте нужен стресс. Наверное. Если выдержишь, то будет классно. Пока выдерживаю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Tsesler (@vovatsesler)

- Вы скучаете по Минску, по Беларуси?

- Да, конечно. Но в тот Минск, из которого я переместился, вряд ли удастся вернуться. Город очень сильно покалечен. Он другой. В нём другое дыхание. Он состоит из другого материала. Конечно, всё хочется обратно вернуть.

- По чему скучаете?

- Я скучаю по хорошему кофе. Меня все убеждают, что на Кипре классный кофе. Они все говорят: “Это такой кофе, ты ничего не понимаешь”.

А я привык, что в Минске есть кафе, ты идёшь туда, там какой-то итальянский кофе особой прожарки. Эспрессо. Он просто супер. А здесь он не такой. Ерунда.

- А как свободное время проводите?

- А у меня его нет. И здесь же сейчас локдаун (разговор был 5 апреля - Прим. ред.). Куда ты пойдёшь? А я и в Минске тоже не особо куда ходил. Сидел себе на месте и работал.

- А как, кстати, там с коронавирусными ограничениями, на Кипре? Жёстко?

- Ну, достаточно жёстко. По городу идёшь в магазин, ни одного человека не встретишь без маски.

Надо сообщать или бумагу заполнить, что куда-то идёшь. Сначала я это делал, потом перестал. Меня никогда не проверяли. Сейчас какие-то послабления, видимо, будут. Говорят, что удалось приостановить рост [заболеваемости].

Открываются какие-то кафе, я знаю. Они стараются на открытом воздухе сидеть.

- Не мешает вам то, что там эти меры? В маске ходить. Не очень вас это раздражает?

- А что такое для меня ходить? Перебежать до магазина и обратно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Tsesler (@vovatsesler)

Про творчество

— Где вам легче работается, в Минске или на Кипре? Или одинаково?

— А это не связанные вещи. Для того, чтобы тебе что-то делать, тебе нужно оборудовать себе угол. Какую-то точку рабочую. В котором есть, допустим, компьютер. Ну, и желательно, чтобы на столе было поменьше мусора. И в Минске, и здесь — то же самое.

— Интернет там нормальный?

— Нормальный.

— Допустим (хотя не хотелось бы), что вы остались на Кипре надолго. Может ли быть такое, что вы будете делать работы на тему того, что на Кипре происходит?

— Я сделал работу, посвящённую Кипру. Я там переработал флаг Кипра, занятно получилось.

— На Кипре есть что-то, что вас трогает?

— Да, здесь интересная природа. Мы даже нашли снег. Здесь есть гора, которая тоже называется Олимп, как в Греции. Мы туда поехали, там был снег. Представляете? Ну, он такой… Но всё-таки снег.

— У вас 1 апреля открывалась выставка в Москве. Был прямой эфир с друзьями. Расскажите, как прошло.

— Это было странно. Я заранее написал список приглашённых, которых я бы хотел увидеть. И они как-то его обошли. Не все, кого я хотел там увидеть, были. И было неловко. А я не смог отследить, у меня физически не было времени на это.

— Как вам вообще выставка?

— Я перед выставкой попросил посмотреть. И они с оператором прошли по залам. И, честно говоря, я был поражён, потому что выставка была сделана с таким лоском! Там столько вкуса! Там дизайнер Ксюша. Она — просто… Можно в ноги поклониться. На очень высоком уровне. У меня первый раз такого рода выставка. Такого качества подачи. И мне понравилось, что людей много приходит.

— А почему именно в Москве?

— Я не знаю. Может, потому что пока никто больше не предлагал. Её планировали давно, 2 года назад. И по каким-то причинам она долго не могла открыться. Позже сказали: вот, это будет 1 апреля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Tsesler (@vovatsesler)

Про возраст

— Я всё думаю, что я забываю, совершая какие-то поступки, сколько мне лет.

— Думаю, что каждый человек так. Не чувствует возраст. Ему в определённый момент говорят: «Тебе сорок». А он такой: «Ничего себе!». У вас так же?

— Да. Вот, в прошлом году, когда у меня спросили перед днём рождения «сколько тебе лет?», я, честно говоря, запутался и начал считать. Потому что, когда за прошлый год никто не спросил, сколько тебе лет, ты начинаешь путаться — а сколько же? Наверное, девушки точно знают. А мужику — чего?

Про юбилей и Слуцк

— Вы собираетесь праздновать юбилей?

— Второй год я уже не праздную день рождения. То коронавирус был. А сейчас я не могу приехать. Ну, наверное, как-то отпразднуем здесь. А может, кто-нибудь и приедет. Я слыхал, что кто-то собирается.

Здесь нельзя даже на природе, чтобы компания превышала 8 человек. Условия такие. И в масках все. Так что не будет улыбающихся лиц.

— Вы несколько лет назад говорили, что когда возле вашего старого дома срубили дерево, у вас потерялась нить связи со Слуцком. Может быть, что-то изменилось с тех пор? Может быть, нашлась какая-то нить?

— Дерево не выросло. А какая-то нить? Вдруг неожиданно мне стали писать земляки из Слуцка. Незнакомые люди.

— Что пишут?

— «Всё супер, Володя, класс, молодец!»

— А есть надежда, что когда-нибудь приедете в Слуцк, когда вернётесь?

— Я там достаточно часто и стал бывать. То по каким-то делам, то мимо проезжал. Два года назад у меня в Слуцке была встреча с одноклассниками. Их было больше двадцати. Некоторые в Слуцке живут, некоторые — нет. Подгадали как-то, чтобы все приехали. Даже был с нами преподаватель по физике. Валерий Александрович Листопад.

— Надеюсь, что вы когда-нибудь к нам приедете и поговорим с вами вживую. Спасибо большое за интервью.

— Привет Слуцку!

ОТ РЕДАКЦИИ. Если вы хотите поздравить нашего выдающегося земляка Владимира Цеслера с днём рождения, вот его страницы в соцсетях: Instagram, Facebook.