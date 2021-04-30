«Приходится успокаивать и питомцев, и их хозяев». Ветеринарный фельдшер Слуцка о своей работе

30-летняя Марфа Белая с детства любит животных. Именно эта любовь и определила её профессию. Девушка ветеринарный фельдшер. Уже три года она работает в ветеринарном кабинете «Беркут», который находится на ул. Богдановича.

В интервью «Кур'еру» врач рассказала о работе ветеринара и поделилась историями своих четвероногих клиентов.

Любовь к животным

«Я с детства люблю животных. Первого котика нашла на улице и принесла домой. С родителями проблем из-за этого не было, потому что мама тоже их любит. Потом был второй котик, третий, — рассказывает Марфа. — Я всегда хотела помогать четвероногим. По возможности подкармливала бездомных животных и находила им передержку».

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Учеба в колледже

После школы Марфа поступила в Смиловический колледж на ветеринарного фельдшера. Мотивацией при выборе профессии были желания помогать животным и делать это качественно.

После учёбы девушка работала в Институте экспериментальной ветеринарии в Минске. Там её клиентами были лабораторные мыши, морские свинки и кролики. Как говорит Марфа, ей нравится больше работать с котами и собаками, они ближе.

Качества ветеринара

По словам Марфы, ветеринарный фельдшер должен быть спокойным, стрессоустойчивым и любить животных. Так как контактировать врачам приходится не только с четвероногими пациентами, но и их хозяевами.

«Часто люди сильно переживают за своих питомцев и приходят к нам в таком состоянии, в котором не всегда правильно реагируют на действительность. И в таких случаях нам важно оставаться стрессоустойчивыми. А ещё надо понимать, что животное само не расскажет, где у него болит», — говорит Марфа.

Общение с пациентами

«К каждому животному нужен свой подход. С кем-то нужно разговаривать нежно, а кого-то приходится садить в фиксирующую сумку.

Мы можем говорить коту: «Сиди, зайчик». Или просим хозяев пошептать им на ушко нежные слова. Те в свою очередь начинают обещать питомцам купить вкусняшки. Животные — как дети. Кстати, котики тоже плачут, и хозяева вытирают им слёзки. Непослушных садим в сумку. Это бывает крайне редко, когда хозяева не могут повлиять на поведение питомца. Это нормально, потому что у животных тоже бывает стресс: транспортировка, боль, новые запахи, люди, другие животные", — делится Марфа.

Три истории

Один из любимчиков ветеринарного кабинета — лабрадор Кинг. Он любит плавать. Но часто после своего плавания его приводят на лечение — Кинг начинает кашлять. Когда он заходит в здание, работники кабинета сразу по кашлю узнают, что идёт Кинг.

Обычно котов кастрируют до года. Но одного питомца в ветклинику привели в восемь лет. Хозяин не понимал, в чём дело. Столько лет не доставлял хлопот и вдруг начал помечать территорию. Оказалось, всё просто — в квартиру по тамбуру заселилась кошечка.

Марфа вспоминает, как на приём привезли 22-летнюю кошку. Удивителен именно возраст, потому что мало животных живут столько лет. Но и в жизни наших питомцев могут происходить чудеса!