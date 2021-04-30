C 1 мая Болгария открывает границы для белорусских туристов

Правительство Болгарии официально объявило об открытии внешних границ для иностранных туристов с 1 мая, в том числе и для белорусов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте МИД Болгарии, пишет TUT.BY.

Согласно документу, въезжающим в страну туристам необходимо будет предъявить одну из справок:

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отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия;

тест на антитела не старше 48 часов до въезда в страну;

сертификат о вакцинации — с момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней.

Также туристы могут иметь при себе доказательство перенесённой болезни — положительный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 15−180 дней до прилёта.

Напомним, чартерные рейсы в Болгарию были запланированы уже давно, но операторы ожидали решения болгарской стороны.

У консолидатора «АэроБелСервис» запланированы вылеты в Бургас с 2 июня из Минска (два раза в неделю) и всех областных городов. В Варну — с 2 июня по 8 сентября (вылеты два раза в неделю).

У консолидатора рейсов «Аэротрэвел» (заказчик рейсов — R-Tours) запланированы полёты в Бургас с 1 июня — 6−7 рейсов в неделю, в Варну с 1 июня — один рейс в 10 дней.

У туроператора TEZ TOUR запланированы рейсы из Минска в Бургас с 2 июня по 1 сентября, в Варну — с 2 июня по 1 сентября.

Также запланированы рейсы из Бреста, Гродно и Могилёва.