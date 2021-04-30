Наркоторговец сколачивал гробы, а агроном продавал свёклу. Как с этими проблемами справлялась Слуцкая милиция

Случаи, когда стражи порядка выступают в роли спасателей или оказывают первую помощь, нередки. Но в Слуцком районе Дмитрий Семибратов, инспектор ГАИ, а позже и Николай Сиденко, участковый инспектор, реально вернули людей с того света. Год назад, на Пасху, инспектор ГАИ в деревне Гацук спас от удушения девочку-подростка. Подобный случай произошёл и в конце марта нынешнего года. Слуцкая милиция также отличилась: взяли с поличным агронома, сбывавшего на сторону дорогие семена сахарной свеклы. С практикой работы райотдела в разных сферах сегодня ознакомилась «Советская Беларусь».

Быстрое решение

Служить — осознанный выбор Николая Сиденко, участкового инспектора. Пример для него с детства — отец-военный. Сам после учёбы начинал свой путь в отделении по гражданству и миграции, затем в подразделении по охране исправительного учреждения. Однако стал участковым инспектором, который, как известно, постоянно с людьми, помогает им. Так Николай оказался вовремя в нужном месте.

Пожилой человек вызвал милицию и пожаловался, что его бьёт сын. Вместе с напарником Сиденко зашёл в квартиру, но только начал беседу, как вдруг случчанину стало плохо.

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— Внешне это напоминало приступ эпилепсии, — вспоминает участковый. — Я перевернул мужчину на бок, проследил, чтобы в судорогах он не навредил себе. Затем ему стало полегче, даже присел. Но во время второго приступа посинел и перестал дышать.

Дальнейшее запечатлел нагрудный регистратор. Николай Николаевич крикнул напарнику «Вызывай скорую!», а сам, освободив от одежды грудную клетку задыхающегося человека, приступил к реанимации. Непрямой массаж сердца, искусственное дыхание — и вот тяжёлые, хриплые, но самостоятельные вдохи.

С того дня прошёл месяц, пожилого человека уже выписали из больницы. Николай Сиденко регулярно интересовался его здоровьем.

Махинатор попался на свекле

Актуальная тема весны — рейды для выявления преступлений и бесхозяйственности в период посевной. Сотрудники Слуцкого РОВД во время их зафиксировали как минимум 5 фактов мелких хищений, подсчитал Максим Клеко, исполняющий обязанности начальника местного ОБЭП. С окрашенным сине-зелёным топливом попался механизатор — не удалось похитить 40 литров. По новому Кодексу об административных правонарушениях по статье 11.1 за хищения грозит штраф от 2 до 30 базовых величин. Незаконный оборот окрашенного топлива наказывается по статье 13.23: штраф до 10 базовых.

А буквально в ночь накануне приезда корреспондентов «СБ» слуцкий ОБЭП раскрыл крупное дело. Агроном одного из сельхозпредприятий получил на складе, как и полагалось, коробки с семенами сахарной свеклы. Посадочный материал английский, одна посевная единица оценивается в 900 рублей. Простая арифметика: 5 ящиков по 4 единицы — до 18 тысяч рублей. Драгоценную свеклу махинатор перебросил в багажник знакомого, на полевой дороге сговорились о цене. Взял в 30 раз меньше реальной стоимости. Когда машины остановила милиция, пришлось признать вину. Идёт проверка.

Наркоторговец сколачивал гробы

Слуцкий район соседствует с Солигорским, где достаточно высок уровень зарплат. Немудрено, что в транзитном районе создатели преступных сетей по торговле наркотиками пытаются найти своих адептов. О том, как плетётся эта паутина и почему сельчане могут оказаться очень полезными в борьбе с «минерами», рассказал Игорь Синкевич, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Слуцкого РОВД.

За шесть лет, которые Игорь Сергеевич занимается этой проблемой в районе, картина существенно поменялась. Если в 2015-м на учёте у нарколога в районе числилось более сотни страдающих от наркотической зависимости, сейчас до 35. На метадоновой терапии было 20, сейчас шесть.

Распространяют опасные вещества в основном через интернет с помощью тайников-закладок. Причём не редкость «гастроли»: действовать на территории чужого района или на стыке двух. Суть в том, чтобы отыскать площадку, к которой меньше всего приковано внимание милиции. К примеру, такой оказалась слуцкая деревня Млынка. За короткое время в ней трижды появлялись закладчики. Они оставляют наркотик, а потребителю сбрасывают фото и координаты, чтобы избежать личной передачи. Оперативные работники решили подключить сельчан: провели беседы, объяснили, что люди, которые что-то ищут с фонариками по ночам, копаются в земле, — вероятные наркопотребители. Преступников взяли с поличным благодаря помощи бдительных сельчан.

Если есть информация о наркодилерах, к примеру из Минска, раскрытием преступления могут заняться и слуцкие сотрудники. Так, недавно задержали минчанина. Сперва сотрудники наркоконтроля зафиксировали с помощью контрольной закупки, как тот продает «товар» на заправке. К работе он привлекал знакомого, «минировали» вместе, сбывали в столице и районе. Днем один трудился в сфере красоты, другой сколачивал гробы в похоронной конторе.

Курьёзный случай произошёл в рейде, когда в засаде в лесу замаскированные оперативники поджидали «минеров». Те приехали из Гомеля не разложить, а забрать закладки. Как правило, куратор, который координирует закладчиков и клиентов, находится за пределами страны. Чаще всего он плохо ориентируется на местности. Вот и на этот раз, как стало понятно позже из обнаруженной переписки участников сети сбыта, куратор перепутал Светлогорск с Солигорском и отправил своих «минеров» за 400 километров.

— Очень важно сразу вызвать милицию, если заметите что-то подозрительное, — объясняет начальник отделения. — Был прецедент: закладчики раскопали землю вокруг деревьев в радиусе нескольких метров, видимо, никак не могли найти точку. И это продолжалось несколько дней в оживлённом районе между домами! Но набрать 102 никто из прохожих не догадался…