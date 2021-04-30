Когда в Слуцке в микрорайоне «Чехова» начнётся строительство магазина «Санта»

Магазин «Санта» на пересечении улиц Ивановского и Магистральной в Слуцке начнут строить в конце этого года. Сейчас готовится проект торгового объекта.



Об этом «Кур'еру» сообщил представитель руководства «Санта Ритейл», который приехал на открытие супермаркета «Санта» на 14 Партизан.

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Напомним, ранее «Кур'ер» рассказывал, что участок под строительство «Санты» на «Чехова» выбрали чуть более двух лет назад. Его площадь составит не меньше 400 м2. Это, для сравнения, сопоставимо с половиной площади продуктового магазина в ТЦ «Маяк».

Также «Санта» строит магазин на улице Виленской, в районе Майского Посада. На стройплощадке уже сделали фундамент.