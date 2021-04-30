В Слуцке прошёл финал районного конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог-2021». Кто победил

29 апреля в Слуцком центре детского творчества прошёл финал конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог — 2021», пишет «Слуцкі край».

В этом году районный конкурс стартовал в феврале и проходил по трём номинациям:

Реклама

«Молодой педагог дошкольного образования»,

«Молодой педагог общего среднего образования»,

«Молодой педагог дополнительного образования».

Дипломами лауреата районного конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог — 2021» и благодарностью начальника управления по образованию Слуцкого райисполкома отмечены:

Лилия Шилович, воспитатель дошкольного образования яслей-сада № 21;

воспитатель дошкольного образования яслей-сада № 21; Виктория Давидовская, воспитатель дошкольного образования яслей-сада № 18;

воспитатель дошкольного образования яслей-сада № 18; Мария Мороз, учитель русского языка и литературы СШ № 9;

учитель русского языка и литературы СШ № 9; Анастасия Галкина, учитель биологии СШ № 4.

Антонина Гаргун, учитель английского языка СШ № 11;

учитель английского языка СШ № 11; Лариса Никончук, учитель русского языка и литературы СШ № 8;

учитель русского языка и литературы СШ № 8; Екатерина Устинчик, учитель истории и обществоведения Бокшицкой СШ;

учитель истории и обществоведения Бокшицкой СШ; Анастасия Циунчик, воспитатель дошкольного образования яслей-сада № 19.

Дипломом победителя районного конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог — 2021» и благодарностью начальника управления по образованию Слуцкого райисполкома награжденаучитель английского языка.