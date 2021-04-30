В Слуцке прошёл финал районного конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог-2021». Кто победил

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В Слуцке прошёл финал районного конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог – 2021». Кто победил
Фото: «Слуцкі край»

29 апреля в Слуцком центре детского творчества прошёл финал конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог — 2021», пишет «Слуцкі край».

В этом году районный конкурс стартовал в феврале и проходил по трём номинациям:

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  • «Молодой педагог дошкольного образования»,
  • «Молодой педагог общего среднего образования»,
  • «Молодой педагог дополнительного образования».

Дипломами лауреата районного конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог — 2021» и благодарностью начальника управления по образованию Слуцкого райисполкома отмечены:

  • Лилия Шилович, воспитатель дошкольного образования яслей-сада № 21;
  • Виктория Давидовская, воспитатель дошкольного образования яслей-сада № 18;
  • Мария Мороз, учитель русского языка и литературы СШ № 9;
  • Анастасия Галкина, учитель биологии СШ № 4.
В Слуцке прошёл финал районного конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог – 2021». Кто победил
Фото: «Слуцкі край»
Дипломом победителя районного конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог — 2021» и благодарностью начальника управления по образованию Слуцкого райисполкома награждена Ирина Петрович, учитель английского языка.
В Слуцке прошёл финал районного конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог – 2021». Кто победил
Фото: «Слуцкі край»
Дипломами участника конкурса награждены:

  • Антонина Гаргун, учитель английского языка СШ № 11;
  • Лариса Никончук, учитель русского языка и литературы СШ № 8;
  • Екатерина Устинчик, учитель истории и обществоведения Бокшицкой СШ;
  • Анастасия Циунчик, воспитатель дошкольного образования яслей-сада № 19.