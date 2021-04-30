В Слуцке прошёл финал районного конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог-2021». Кто победил

29 апреля в Слуцком центре детского творчества прошёл финал конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог — 2021», пишет «Слуцкі край».
В этом году районный конкурс стартовал в феврале и проходил по трём номинациям:
- «Молодой педагог дошкольного образования»,
- «Молодой педагог общего среднего образования»,
- «Молодой педагог дополнительного образования».
Дипломами лауреата районного конкурса профессионального мастерства «Молодой педагог — 2021» и благодарностью начальника управления по образованию Слуцкого райисполкома отмечены:
- Лилия Шилович, воспитатель дошкольного образования яслей-сада № 21;
- Виктория Давидовская, воспитатель дошкольного образования яслей-сада № 18;
- Мария Мороз, учитель русского языка и литературы СШ № 9;
- Анастасия Галкина, учитель биологии СШ № 4.
- Антонина Гаргун, учитель английского языка СШ № 11;
- Лариса Никончук, учитель русского языка и литературы СШ № 8;
- Екатерина Устинчик, учитель истории и обществоведения Бокшицкой СШ;
- Анастасия Циунчик, воспитатель дошкольного образования яслей-сада № 19.