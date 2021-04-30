«Показался пьяным и я набрала 102…» Как в Слуцке водитель BMW дважды врезался в чужую машину и сказал, что выпил после ДТП

Вечером в понедельник, 26 апреля, в «дежурку» Слуцкой милиции позвонила женщина. Она сообщила, что от дома № 6 на улице Солигорской на BMW уехал мужчина. Он показался случчанке нетрезвым, кроме этого, по её словам, у него нет водительских прав.

В Слуцкой ГАИ «Кур'еру» рассказали подробности того, что происходило дальше.

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«После поступившего звонка от жительницы Слуцка на место выехали два экипажа ГАИ. Они обследовали территорию Солигорской и прилегающих улиц, но BMW найти не удалось.

Буквально через час, около 23 часов, в дежурную службу поступил ещё один звонок. На этот раз сообщение поступило от жильца того же дома, который стал очевидцем ДТП, — сказали в ГАИ. — Выйдя на балкон, мужчина увидел, как с Брестской выехал BMW и врезался в припаркованный на правой обочине улицы Солигорской автомобиль Geely. Разворачиваясь, водитель BMW задним ходом протаранил авто ещё раз и уехал.

На место аварии выбыл экипаж ГАИ. Водителя BMW обнаружили припаркованным на стоянке около местного дискаунтера. Инспекторам мужчина пояснил, что выпил уже после случившегося.

В итоге жителя Слуцка привлекли к административной ответственности за совершение ДТП, за оставление места происшествия и за употребление спиртного после аварии".