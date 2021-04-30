«Показался пьяным и я набрала 102…» Как в Слуцке водитель BMW дважды врезался в чужую машину и сказал, что выпил после ДТП

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Вечером в понедельник, 26 апреля, в «дежурку» Слуцкой милиции позвонила женщина. Она сообщила, что от дома № 6 на улице Солигорской на BMW уехал мужчина. Он показался случчанке нетрезвым, кроме этого, по её словам, у него нет водительских прав.

В Слуцкой ГАИ «Кур'еру» рассказали подробности того, что происходило дальше.

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«После поступившего звонка от жительницы Слуцка на место выехали два экипажа ГАИ. Они обследовали территорию Солигорской и прилегающих улиц, но BMW найти не удалось.

«Показался пьяным и я набрала 102...» Как в Слуцке водитель BMW дважды врезался в чужую машину, а потом сказал, что выпил после ДТП
Фотографии: Слуцкая ГАИ для kurjer.info
«Показался пьяным и я набрала 102...» Как в Слуцке водитель BMW дважды врезался в чужую машину, а потом сказал, что выпил после ДТП

Буквально через час, около 23 часов, в дежурную службу поступил ещё один звонок. На этот раз сообщение поступило от жильца того же дома, который стал очевидцем ДТП, — сказали в ГАИ. — Выйдя на балкон, мужчина увидел, как с Брестской выехал BMW и врезался в припаркованный на правой обочине улицы Солигорской автомобиль Geely. Разворачиваясь, водитель BMW задним ходом протаранил авто ещё раз и уехал.

«Показался пьяным и я набрала 102...» Как в Слуцке водитель BMW дважды врезался в чужую машину, а потом сказал, что выпил после ДТП

На место аварии выбыл экипаж ГАИ. Водителя BMW обнаружили припаркованным на стоянке около местного дискаунтера. Инспекторам мужчина пояснил, что выпил уже после случившегося.

«Показался пьяным и я набрала 102...» Как в Слуцке водитель BMW дважды врезался в чужую машину, а потом сказал, что выпил после ДТП «Показался пьяным и я набрала 102...» Как в Слуцке водитель BMW дважды врезался в чужую машину, а потом сказал, что выпил после ДТП

В итоге жителя Слуцка привлекли к административной ответственности за совершение ДТП, за оставление места происшествия и за употребление спиртного после аварии".