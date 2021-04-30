«Отправить в колонию… Изъять корову… Дать кредит…» Какие решения принимали в одном из сельсоветов Слуцкого района в послевоенные годы

Несколько лет назад в Слуцком архиве я изучала историю развития образования в Бокшицком сельсовете. Заодно записывала интересные факты из протоколов заседаний сельсоветов. Скупые строки протоколов отражают проблемы, с которыми сталкивались люди.

Кто возглавлял колхозы:

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Председатель Бокшицкого сельсовета — А.Ф. Карасев, секретарь — И.Г. Шимановский.

Колхоз «Уперад» (Уланово, Захарово, Ушаловичи) — председатель М.А. Степашко, с февраля 1948 года — В. Е Казючиц.



Колхоз им. Чапаева (Кухты, Красная Горка) — председатель Н.Ф. Гуринович, с марта 1946 г. — Г.С. Барцевич.

Колхоз им. Дзержинского (Молотково, Василинки, Бокшицы) — председатель Л.С. Махлай, с 1947 г. — Козак.

В марте 1947 года появился колхоз им. Рокосовского (Городище, Заболоть).

Самое первое совещание актива Бокшицкого сельсовета, сохранившееся в архиве, относится к 16 августа 1944 года. Там отмечено: «…в деле восстановления колхозов и уборке урожая есть ряд отрицательных сторон. В колхозе имени Чапаева еще до сего времени не обобществлена тяглая сила, сельскохозяйственный инвентарь и упряжь /…/ Не приняты меры по восстановлению колхозных ферм (МТФ и др.). Плохо обстоит дело с вязкой снопов, а также с обмолотом зерновых культур. Этим /…/ затягивается сдача хлеба государству. Подготовка почвы для посева озимых не начата. Слабо поставлена работа с обрезом усадеб единоличников. В колхозах есть факты воровства общественного урожая». Здесь и далее орфография и пунктуация сохранена — Прим. источника.

Из протокола № 4 от 23 ноября 1944 года: «Выступал заведующий отделом агитации и пропаганды Блахин: «…немцами принимались все меры к тому, чтобы завоевать /…/ в отсталой части населения авторитет».

Председатель с/с Карасев критиковал за плохую организацию работы: «План лесозаготовок сорван. Колхоз имени Чапаева вместо 15 человек послал 4. Трудовая дисциплина плохая. Люди занялись кустарным ремеслом. Лес нужен железной дороге, т.к. часто железные дороги переведены на древесное отопление. Лес нужен на восстановление Донбасса. К невыехавшим на лесозаготовки составить акт и передать в прокуратуру».

Из протокола № 6 от 03 декабря 1944 года: «Разбирали заявления многодетных матерей о выдаче государственных пособий по многодетности.

Постановили: Просить Слуцкий отдел по выдаче государственных пособий многодетным и одиноким матерям выдать государственное пособие гражданке Бартошик Ульяне Андреевне, которая имеет семеро детей /…/ Дочь Надежда работает в городе Слуцке, в городской больнице медсестрою. Сыны: Павел, Владимир с июля 1944 года служат в Красной Армии. Остальные живут с матерью в дер. Городище Бокшицкого сельсовета, Слуцкого района".

Из протокола № 7 от 12 декабря 1944 года: «Рассматривали вопросы о постановке учебно-воспитательной работы в Городищенской школе, выполнение Закона о всеобуче /…/ Школа находится в трех помещениях. 187 учеников, 40 не посещает занятия. 2 печи не отремонтированы /…/ Школа топливом совсем не обеспечена. Завуч Василинковской школы Суховер В.Ф. и директор Новик А.А. выступили и отметили, что школьная работа проводится плохо, внешкольной работы не существует. Кружков нет. В школе холод. Окна побитые. Сквозят.

Председатель колхоза «Уперад» им. Дзержинского Л.С. Махлай, заведующий Бокшицкой школой Капариха Василий Арсеньевич, товарищ Тагиль отметили, что пионерской организации нет, художественной самодеятельности нет. Ребята ходят по улице, хулиганят и ображают учителей плохими словами. Таких учеников необходимо исключить со школы. Ряд родителей детей в школу не пускают. Принять меры — штрафовать. Председателю колхоза Гуриновичу выделить 4 человека для вырезки дров школе и обеспечить подводами привозку этих дров.

/…/ О выполнении Закона о всеобуче докладывал Новик А.А.: «Все дети до 15 лет должны учиться в школе. А они ходят на работу в колхоз. Дети не слушаются. Не во что обувать. С Иваном С. никто не может ничего сделать. Отец живет в городе.

Постановили: Ивана С. (фамилия не указана по этическим причинам) отправить в колонию". Из протокола № 1 от 24.01. 1945 года: «Товарищ Суховер (завуч Василинковской школы) сказал о трудовой дисциплине: «…если нужно кого-нибудь ударить, то не надо стесняться… В школах топлива нет. План лесовывозок и лесозаготовок не выполнен. Неудовлетворительный сбор средств (налоговых платежей) по сельсовету».

Постановили: «…вести борьбу за увеличение количества навоза, сбора пепла и компоста…, против прирезки молодняка…, с лодырями и дезорганизаторами колхозного производства». /…/ Постановили:

Сруб гр-на Гука Василия Федоровича (п. Новая Жизнь), построенный во время немецкой оккупации, от его изъять и передать партизанской семье Гуриновича Ивана Лукича, все постройки которого уничтожены немцами и полицией. Сам Гук Василий Федорович имеет свой собственный хороший дом. Во время немецкой оккупации он был старостом общины по посёлкам Новая Жизнь и Красные Горки. Принимал активное участие в разделе колхоза.

Передать дело слуцкой районной прокуратуре и просить привлечь к ответственности гражданку Елену С., а ее сына Ивана С. (фамилии не указаны по этическим причинам) изъять из общества и направить куда-нибудь в детскую колонию".

Из протокола № 4 за 15 марта 1945 года: «Рассматривали ход подготовки к весеннее-посевной компании. /…/ Ремонт с/х инвентаря закончен. Обучение коров не начато.

Из протокола № 6 за 19 апреля 1945 года: Отношение Слуцкой прокуратуры: от 13 апреля 1945 года об изъятии коровы на колхозную животноводческую ферму колхоза имени Чапаева от Курьяна Тимофея Федоровича".

Из протокола № 7 за 1945 год: «Рассматривался вопрос об изъятии дома, построенного во время немецкой оккупации. Этот дом изъяли у Гавриила Никифоровича Я. (фамилия не указана по этическим причинам), который был секретарем волости при немцах. Переселили этого человека в д. Кухты к швагеру Шеремету Терешку».

Из протокола № 10 от 18 июня 1945 года: «Рассматривались вопросы о ремонте школ, заготовке дров силами учащихся старших классов и учителей…».

Из протокола № 12 от 1 августа 1945 года: «Постановили:

Возвратить колхозу „Уперад“ весы, им. Дзержинского — денежный несгораемый ящик (шафа) из торфобрикетного завода „Радичево“.

Отпустить корову детям-сиротам Махлай Брониславы Дмитриевны, отец которых погиб на войне».

Из протокола № 16 от 9 октября 1945 года: «Отмечено, что «финансовый план выполнен на 35%, на холостяков — на 9,8%. Перечислены большие суммы недоимок. Финансисту Капариха М.Я. объявили выговор. В колхозе им. Чапаева не готовы помещения к зимовке скота».

Из протокола № 3 от 02 марта 1946 года: «Отметили:

План по сдаче льнопродукции государству не выполнен.

Не собрала яиц приемщица Гуринович-Капкаева.

Бывший раскулаченный Новик Федор М., житель д. Ушаловичи, во время немецкой оккупации в 1942 году забрал с колхоза им. Чапаева бывшее помещение детских ясель, перевез и построил себе жилой дом.

Постановили:

Новику Федору возвратить колхозу жилой дом.

Назван новый председатель им. Чапаева т. Барцевич Г. С.».

Из протокола № 4 от 20 апреля 1946 года: «…темпы сева неудовлетворительные. Большой разрыв между пахотой и севом. Поздний выход на работу. Нарушения трудовой дисциплины. Обед вместо 2-х часов длится 3−5 часа.

Колхозник колхоза им. Чапаева Саневич В.И. приобрел лошадь трофейную. Постановили: Саневичу сдать лошадь как трофейную".

Из протокола № 5 от 25 апреля 1946 года: «…колхозы плохо собирают молоко».

Из протокола № 6 от 03 мая 1946 года: «Рассматривались вопросы: о размещении подписки на Государственный Займ «Восстановления и развития народного хозяйства СССР».

План по колхозам (руб.) им. Дзержинского 55 000 им. Чапаева 45 000 Уперад 20 000

Из протокола № 17 от 26 декабря 1946 года: «Рассматривались вопросы:

о подготовке к выборам в Верховный Совет БССР

о выполнении всех видов госпоставок и платежей

Отметили, что «план по поставкам молока колхозниками и единоличниками выполнен на 71%, по льнопоставкам — на 86%, по шерсти на 86%, яичкам на 70%, по картофелю — на 75%».

Из протокола № 18 от 18 октября 1947 года: «Постановили:

Выделить средства на приобретение лошади Василинковской школе в размере 3700 рублей, на изгородь школам: Бокшицкой, Городищенской, Кухтенской по 1000 рублей, Василинковской — 3000 рублей, Улановской и Ушаловичской — по 500 рублей».

Из протокола № 1 от 1 января 1948 года: «Постановили:

Избрать председателем Бокшицкого сельского совета Степашко М.А., секретарем Бартошик С.Д.

Организовать комиссии: культурно-просветительскую, дорожную, благоустройства, сельскохозяйственную».

Из протокола № 2 от 29 января 1948 года: «Постановили:

деньги самообложения в 1948 г. использовать: 70% - на ремонт школ, 70% - на избу-читальню, 10% - на огорожу братской могилы.

О борьбе с эпидемиологическими заболеваниями. Постановили:

Создать тройку: председатель Бокшицкого с/с Степашко М.А., заведующий Бокшицким медицинским пунктом т. Бондарь, участковый уполномоченный МВД т. Зелепухин».

Из протокола № 07 от 21 мая 1948 года: «…план самообложения не выполняется. С 12 хозяйств сложили план по самообложению как несостоятельных (из них 11 хозяйств, где глава семьи женщина) на сумму 530 рублей. План по сельскохозяйственным продуктам не выполнен, в том числе сельскохозяйственным активом и депутатами.

Постановили:

На некоторых злостных несдатчиков оформить материал для привлечения к уголовной ответственности.

Депутаты и актив должны сами рассчитаться на 50% за месяц и оформить материалы в суд на злостных неплательщиков.

Отпустить землю Семеновичу Михаилу Григорьевичу как отдельному хозяйству, потому что он работает в колхозе.

Казючицу Н.С. (д.Уланово) отказали в участке, т.к. был выслан как кулак. Заселенный им участок обобществить в колхоз с возвратом семян и начислением трудодней за затраченный труд.

Отметили: бригадир 7-й бригады им. Дзержинского Бурак И.С. во время оккупации был секретарем разделочной комиссии колхоза, взял себе 70 бревен с гумна, 4 сохи, 3 шула. Постановили:

Бурак И.С. должен вернуть в колхоз присвоенное имущество. Если он не возвратит это, то исключить из колхоза.

Отметили: в 1939 году единоличники переселились на хутора.

Постановили:

Единоличникам Яцук Ивану, Яцук Василию, Гуринович Ульяне земли не давать по причине отсутствия свободных. У кого две дойные коровы, обобществить, если не отдадут, довести молокопоставки на две дойные коровы.

Отметили: в колхозе им. Чапаева 5 семей единоличников".

Из протокола от 26 мая 1948 года: «Отметили:

санитарно-профилактическая работа низкая. Фельдшер Бондарь и депутаты должны вести решительную борьбу с санитарным состоянием улиц, дворов и колодцев.

план посевной выполнен. Победители — колхозы им. Дзержинского и им. Чапаева.

недостаточная политико-массовая работа. Нет досок соревнования, стенгазет.

форсирование подписки на займ.

сталинская пятилетка выполнена за 4 года».

Из протокола № 8 от 29 мая 1948 года: «Отметили: в 1−4 классах успеваемость неудовлетворительная. На второй год оставили 81 учащегося. На осень — 20 учащихся. 7 учащихся оставили школу без уважительных причин».