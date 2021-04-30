На рынке появилась рассада капусты, клубники, перца, помидоров, цветов. Появился свежий редис, клубника, богатая витаминами черемша. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 30 апреля.
Овощи
- Свёкла — 1 рубль
- Морковь — 1 рубль
- Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля
- Капуста пекинская — 2,8 рубля
- Помидоры — 4,8 рубля
- Огурцы — 4 рубля
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,6 рубля (за головку), 7,5 рубля (1 кг, урожай прошлого года),
10 рублей (1 кг, урожай этого года)
- Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Бобы — 2 рубля
- Редис — 7−8 рублей (1 кг)
- Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр).
Зелень
- Лук свежий — 8 рублей (1 кг)
- Укроп свежий — 15 рублей (1 кг)
- Черемша — 0,6 рубля (за пучок).
Рассада, саженцы
- Лук-севок — 5,5−10 рублей
- Роза — 12 рублей (любой сорт)
- Яблоня — 12 рублей
- Персик — 20 рублей
- Груша, вишня, черешня — 15 рублей
- Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей
- Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5−1 рубля
- Коалы зелёные — 3 рубля
- Капуста — 0,3 рубля (штука)
- Клубника — 2 рубля (10 штук)
- Перец — 0,5 рубля (штука)
- Помидоры — 5 рублей (10 кустов)
- Лаванда — 5 рублей (куст)
- Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)
- Сальвия — 1 рубль (1 росток).
Фрукты, ягоды
- Авокадо — 15 рублей
- Гранат — 6 рублей
- Яблоки — 2,5 рубля, с рук — 1,5 рубля
- Груша — 3,8−4,2 рубля
- Виноград — 4 рубля
- Апельсины — 5 рублей
- Мандарины — 4,5 рубля
- Лимоны — 5 рублей
- Бананы — 1 рубль
- Клубника — 8 рублей (1 кг)
- Хурма — 4 рубля
- Грейпфрут — 6 рублей
- Орех грецкий — 10 рублей
- Семечки подсолнечника — 2 рубля (литр)
- Фасоль — 1 рубль.
Приправы
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
- Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.
Маринады, соленья
- Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком, — 7 рублей (1 кг)
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
- Капуста суточная — 4 рубля (1кг)
- Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)
- Морковь «По-корейски» — 6 рублей (1 кг)
- Свёкла — 6 рублей (1 кг)
- Чеснок маринованный — 17 рублей (1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)
- Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).
Рыба
- Сельдь — 4 рубля (1 кг)
- Скумбрия — 5 рублей (1 кг).