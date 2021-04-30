На рынке появилась рассада капусты, клубники, перца, помидоров, цветов. Появился свежий редис, клубника, богатая витаминами черемша. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 30 апреля.

Овощи

  • Свёкла — 1 рубль
  • Морковь — 1 рубль
  • Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля
  • Капуста пекинская — 2,8 рубля
  • Помидоры — 4,8 рубля
  • Огурцы — 4 рубля
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,6 рубля (за головку), 7,5 рубля (1 кг, урожай прошлого года),
    10 рублей (1 кг, урожай этого года)
  • Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Бобы — 2 рубля
  • Редис — 7−8 рублей (1 кг)
  • Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
  • Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Семечки подсолнечника — 2 рубля (1 литр).

Зелень

  • Лук свежий — 8 рублей (1 кг)
  • Укроп свежий — 15 рублей (1 кг)
  • Черемша — 0,6 рубля (за пучок).

Рассада, саженцы

  • Лук-севок — 5,5−10 рублей
  • Роза — 12 рублей (любой сорт)
  • Яблоня — 12 рублей
  • Персик — 20 рублей
  • Груша, вишня, черешня — 15 рублей
  • Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей
  • Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5−1 рубля
  • Коалы зелёные — 3 рубля
  • Капуста — 0,3 рубля (штука)
  • Клубника — 2 рубля (10 штук)
  • Перец — 0,5 рубля (штука)
  • Помидоры — 5 рублей (10 кустов)
  • Лаванда — 5 рублей (куст)
  • Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)
  • Сальвия — 1 рубль (1 росток).

Фрукты, ягоды

  • Авокадо — 15 рублей
  • Гранат — 6 рублей
  • Яблоки — 2,5 рубля, с рук — 1,5 рубля
  • Груша — 3,8−4,2 рубля
  • Виноград — 4 рубля
  • Апельсины — 5 рублей
  • Мандарины — 4,5 рубля
  • Лимоны — 5 рублей
  • Бананы — 1 рубль
  • Клубника — 8 рублей (1 кг)
  • Хурма — 4 рубля
  • Грейпфрут — 6 рублей
  • Орех грецкий — 10 рублей
  • Семечки подсолнечника — 2 рубля (литр)
  • Фасоль — 1 рубль.

Приправы

  • Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
  • Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья

  • Рулеты из капусты, начинённой морковью и чесноком, — 7 рублей (1 кг)
  • Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
  • Капуста суточная — 4 рубля (1кг)
  • Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)
  • Морковь «По-корейски» — 6 рублей (1 кг)
  • Свёкла — 6 рублей (1 кг)
  • Чеснок маринованный — 17 рублей (1 кг)
  • Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)
  • Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).

Рыба

  • Сельдь — 4 рубля (1 кг)
  • Скумбрия — 5 рублей (1 кг).