Новый руководитель УВД Миноблисполкома более 5 лет возглавлял Слуцкий РОВД

В пятницу, 30 апреля, Александр Лукашенко назначил глав милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях. В частности, начальником УВД Миноблисполкома стал Александр Астрейко. Более 5 лет он в том числе возглавлял и Слуцкую милицию.

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Что известно об Александре Астрейко

Александр Астрейко — уроженец Копыльщины. В 1993 году закончил с отличием Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище и продолжил службу в системе МВД.

Его карьерный путь в милиции начинался с должности участкового инспектора ИДН Копыльского РОВД. Там он дослужился до начальника отделения охраны правопорядка и профилактики. Заочно окончил Академию МВД.

В 2002 году Астрейко перевели на должность замначальника Слуцкого РОВД — начальника милиции общественной безопасности.

Уже в мае 2003 года он возглавил Слуцкий РОВД, которым руководил до декабря 2008 года, когда был назначен начальником аналогичного подразделения в Солигорске.

С 2014 года Александр Астрейко работал в качестве замначальника УВД Минского облисполкома — начальника милиции общественной безопасности. С этой должности полковник Астрейко и был переведен в Брест.

Руководителем УВД Брестского облисполкома Астрейко был назначен 12 мая 2017 года. Вместе с мэром Бреста Александром Рогачуком после жёсткого подавления акций протеста в августе 2020-го года он выходил на площадь к людям.

30 июня 2018 года Александру Вячеславовичу было присвоено специальное звание генерал-майора милиции.

Напомним, что ранее милицией Минской области руководил случчанин Александр Ковальчук. Однако в марте этого года его освободили от должности начальника внутренних дел Минского облисполкома. Об этом более подробно можно прочитать здесь.

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