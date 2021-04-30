«Был очень общительный, поддерживал со всеми отношения». Ушёл из жизни случчанин Валерий Пугачёв

Валерий Семёнович Пугачёв родился 12 мая 1945 года в Москве. Его отец был военнослужащим. В 1947-м семья переехала в Слуцк.

Здесь Валерий Пугачёв закончил школу № 10. Математику у него преподавал сам Сергей Рубанов, имя которого теперь носит учреждение.

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Ещё школьником Валерий познакомился со своей будущей женой Людмилой. Она училась в Слуцкой школе № 3. Подростки гуляли в одной компании. Через семь лет, когда парень закончил училище, они поженились.

После училища Валерий Пугачёв стал военнослужащим, как отец. Служил в войсках правительственной связи. С женой они жили в Польше, Украине, Венгрии, России. А когда Валерий Семёнович ушёл в отставку, переехали обратно в Слуцк.

На пенсии Пугачёв работал во вневедомственной охране.

«Он был очень общительный, — говорит о муже Людмила Павловна. — Поддерживал отношения и с одноклассниками, и с сослуживцами. Всех сплачивал, объединял. У него было очень много друзей, знакомых. Как я ему говорила, «от Калининграда до Владивостока».

Семьянином он был очень хорошим. У нас выросли достойные дети, оба — с высшим образованием. Очень любил внуков, помогал им".

Валерий Семёнович умер 25 февраля 2021 года. У него остались жена, с которой он прожил 52 года, сын, дочь и трое внуков.