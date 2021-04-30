Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» проведёт бесплатную консультацию

Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» (телефон 8 017 95 2 80 89, 8 017 95 536 20) и входящие в состав филиала:

Клецкое бюро (телефон 8 017 93 5 00 03),

Копыльское бюро (телефон 8 017 19 514 05),

Любанское бюро (телефон 8 017 945 54 65),

Солигорское бюро (телефон 80 174 238 420),

Стародорожское бюро (телефон 8017 92 556 97)

06 мая 2021 года с 8.00 до 17.00 проведут акцию по бесплатному дистанционному консультированию заинтересованных лиц, приуроченную к государственному празднику 9 мая День Победы (76-летие Победы в Великой Отечественной войне).

В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и субъекты хозяйствования могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию унитарного предприятия. Консультации будут оказываться специалистами по телефону. Справки по телефону 8 017 95 5136 20, 8017 955 3805.

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Слуцкий филиал республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» УНП 600 154 887