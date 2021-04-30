«Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны». Лукашенко сменил главных милиционеров в трёх областях

Александр Лукашенко назначил глав милиции в Минской, Брестской и Гродненской областях. Об этом сообщает его пресс-служба. Назначая новых начальников УВД, Лукашенко заявил: «Если можно мягко принимать решения — это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко. Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей», пишет TUT.BY.

Брестское областное УВД возглавил 44-летний Олег Шуляковский. До этого он занимал должность первого заместителя начальника УВД Гомельщины — начальника криминальной милиции. В УВД Минской области начальником стал Александр Астрейко. Прежде он занимал пост начальника УВД Брестского облисполкома. Вместе с мэром Бреста Александром Рогачуком после жёсткого подавления акций протеста в августе 2020-го года он выходил на площадь к людям.

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Напомним, что ранее милицией Минской области руководил случчанин Александр Ковальчук. Однако в марте этого года его освободили от должности начальника внутренних дел Минского облисполкома. Об этом более подробно можно прочитать здесь. В ТЕМУ. Новый руководитель УВД Миноблисполкома более 5 лет возглавлял Слуцкий РОВД

УВД Гродненской области возглавил Дмитрий Резенков. До этого он был первым заместителем начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома — начальником криминальной милиции. Напомним, бывший начальник Гродненского областного УВД генерал-майор Вадим Синявский в марте назначен министром по чрезвычайным ситуациям. Шуляковский и Астрейко после выборов были внесены в санкционные списки ЕС.

«Три четверти страны вашими должностями прикрываем в этой непростой ситуации»

Назначая новых начальников УВД в Минской, Брестской и Гродненской областях, Александр Лукашенко потребовал от милиции обеспечить надежную защиту интересов белорусских граждан.

— Вы знаете, на какие должности назначаетесь. Три четверти страны мы сегодня вашими должностями прикрываем в этой непростой ситуации, которая и внутри (складывается относительно вроде, говорят, спокойно, но успокаиваться нельзя), да и внешне. Вы видите, что происходит, — сказал Александр Лукашенко.

Подробно о кандидатурах он поинтересовался у госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича и главы МВД Ивана Кубракова. Они охарактеризовали руководителей УВД как настоящих профессионалов, которые хорошо зарекомендовали себя в предыдущих должностях.

— Ребята идут на должности такого высокого уровня впервые. Одно дело — работать заместителем, второе дело — возглавлять в это, опять же повторюсь, непростое время эти коллективы. Я в шутку сказал, что генералы мягкими не бывают. Если можно мягко принимать решения — это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко. Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей (да и транзитная страна — интересы пересекаются) — вот это вопрос.

Александр Лукашенко отметил, что из происходящих в стране событий необходимо делать выводы. По его словам, проблем по линии криминальной милиции хватало в некоторых областях.

— Это мне губернатор проговорился, а потом я начал, как у вас принято, копать глубже: оказывается, воровали скот и списывали на падеж. Сейчас этим вопросом занимаетесь и вы, и прокуратура. Надо посмотреть на это по стране. Это что за «рыночные» отношения? Жестко к этому вопросу надо подходить. Не надо забывать о тех ошибках и недостатках, которые у нас были. Забудем — повторится снова. Поэтому руку надо держать на пульсе.

Лукашенко обратил внимание новых начальников УВД на необходимость быть ближе к людям и уважать их, отдельно остановился на недопустимости коррупционных проявлений: «Скрыть ничего невозможно. Вы это не хуже меня должны понимать. Просто вопрос времени — рано или поздно».

Кого ещё назначили

Также сегодня назначены: начальник управления внутренних дел Гродненского облисполкома — Дмитрий Резенков, первый зампредседателя Национальной государственной телерадиокомпании — Сергей Гусаченко, зампредседателя Национальной государственной телерадиокомпании — Дмитрий Примшиц.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение:

Юрия Валеватого — первым зампредседателя Гродненского облисполкома;

Дениса Курленко — зампредседателя Минского облисполкома;

Дмитрия Захарчука — председателем Вороновского райисполкома;

Игоря Бобыря — главой администрации Ленинского района Гродно;

Александра Бурака — зампредседателя Государственного комитета по стандартизации;

Виктора Савчука — генеральным консулом Республики Беларусь в Белостоке (Польша);

Алексея Игликова — председателем Комитета государственного контроля Гомельской области;

Ивана Курмана — управляющим делами Гродненского облисполкома.