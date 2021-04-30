Как я чуть не отправил на свалку картину художника из Слуцка. А он зашёл в гости и случайно увидел свою работу

Чистый четверг. Убирались с супругой в квартире, собирали всякий хлам, чтобы выбросить. В гардеробе лежала старая картина, лет пять уже. Катюша её тогда принесла из школы, чтобы не пропала. Решили, что девать её некуда, и поставили её в тамбур, чтобы позже выбросить.

Приходил к нам Сергей Маринич, слуцкий художник. Я фотографировал его картину. И уходя, когда обувался в тамбуре, он спросил: «А что это за картина?» Я говорю: «А это на свалку, старый хлам». Он: «А покажи». Я развернул её, а Сергей говорит: «Так это же моя картина!»

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Он её когда-то за оценку в школе рисовал. Посмеялись вместе, и он её забрал с собой. Вот такая судьба у картины: должна была на свалку, а в итоге вернулась к автору.

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