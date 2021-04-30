«Как можно выровнять автогрейдером асфальт?» Какое дорожное покрытие на улице Уреченской в Слуцке (фото)

Отдел новостей
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В «Кур'ер» обратилась жительница улицы Уреченской в Слуцке Светлана. Она рассказала, что подавала заявку в ЖКХ, чтобы улицу отремонтировали. Там ответили, что на гравийном участке сделали профилирование. Но проблема в том, что там лежит не гравий, а асфальт.

Что написала Светлана

Светлана написала в рубрику «Кур'ера» «Народные новости»:

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«В продолжение темы «Для чего нужно тратить бюджетные средства?». С декабря 2020 года веду переписку с КУП «Слуцкое ЖКХ» по вопросу благоустройства улицы Уреченской (район 10-го военного городка).

Несколько лет назад б/у асфальт с трассы Минск-Микашевичи был уложен на нашей улице без всяких норм и соблюдения уклона, отвода дождевой воды. На дороге через год образовались огромные ямы, заполняемые водой.

14 апреля 2021 года КУП «Слуцкое ЖКХ» на моё обращение сообщает, что проведён текущий ремонт дороги путём профилирования. Профилирование — это выравнивание автогрейдером поверхности с подсыпкой нового материала и утрамбовкой. Как можно выравнивать автогрейдером асфальт?"

Светлана прислала в редакцию фото ответа Слуцкого ЖКХ.

«Как можно выровнять автогрейдером асфальт?» Про дорожное покрытие улицы Уреченской в Слуцке
Ответ ЖКХ про Уреченскую. Фото предоставлено Светланой

Что выяснил «Кур'ер»

Корреспондент «Кур'ера» съездила на Уреченскую. Эта улица в форме буквы Ш расположена в 10-м городке. На ней, в основном, стоят коттеджи.

«Как можно выровнять автогрейдером асфальт?» Про дорожное покрытие улицы Уреченской в Слуцке
Улица Уреченская выделена серым цветом и обведена красным. Скриншот с Яндекс. Карты
На всём протяжении улицы лежит асфальт. Ближе к Богдановича он относительно ровный. На других отрезках — местами под слоем земли, разбитый на куски, с многочисленными выбоинами.

Ниже предоставлены фото «Кур'ера» с разных участков улицы Уреченской. На первом — отрезок улицы, о котором идёт речь в сообщении Светланы.

«Как можно выровнять автогрейдером асфальт?» Какое дорожное покрытие на улице Уреченской в Слуцке?
Участок улицы Уреченской, на котором живёт Светлана. Фотографии: Олеся Белая
«Как можно выровнять автогрейдером асфальт?» Какое дорожное покрытие на улице Уреченской в Слуцке?
Участок улицы Уреченской, который идёт перпендикулярно трём другим
«Как можно выровнять автогрейдером асфальт?» Какое дорожное покрытие на улице Уреченской в Слуцке?
Фрагмент дорожного покрытия на улице Уреченской
«Как можно выровнять автогрейдером асфальт?» Какое дорожное покрытие на улице Уреченской в Слуцке?
Участок улицы Уреченской, который в середине
«Как можно выровнять автогрейдером асфальт?» Какое дорожное покрытие на улице Уреченской в Слуцке?
Самый западный участок улицы Уреченской. Фото: Олеся Белая
Светлана также прислала фото, где видно, как улицу заливает в сильные дожди.
«Как можно выровнять автогрейдером асфальт?» Какое дорожное покрытие на улице Уреченской в Слуцке?
Фото предоставлено Светланой
«Как можно выровнять автогрейдером асфальт?» Какое дорожное покрытие на улице Уреченской в Слуцке?
Фото предоставлено Светланой
Получить оперативный комментарий в ЖКХ «Кур'еру» не удалось: ни директор, ни его заместитель не взяли трубку.