«Как можно выровнять автогрейдером асфальт?» Какое дорожное покрытие на улице Уреченской в Слуцке (фото)

В «Кур'ер» обратилась жительница улицы Уреченской в Слуцке Светлана. Она рассказала, что подавала заявку в ЖКХ, чтобы улицу отремонтировали. Там ответили, что на гравийном участке сделали профилирование. Но проблема в том, что там лежит не гравий, а асфальт.

Что написала Светлана

Светлана написала в рубрику «Кур'ера» «Народные новости»:

Реклама

«В продолжение темы «Для чего нужно тратить бюджетные средства?». С декабря 2020 года веду переписку с КУП «Слуцкое ЖКХ» по вопросу благоустройства улицы Уреченской (район 10-го военного городка).

Несколько лет назад б/у асфальт с трассы Минск-Микашевичи был уложен на нашей улице без всяких норм и соблюдения уклона, отвода дождевой воды. На дороге через год образовались огромные ямы, заполняемые водой.

14 апреля 2021 года КУП «Слуцкое ЖКХ» на моё обращение сообщает, что проведён текущий ремонт дороги путём профилирования. Профилирование — это выравнивание автогрейдером поверхности с подсыпкой нового материала и утрамбовкой. Как можно выравнивать автогрейдером асфальт?"

Светлана прислала в редакцию фото ответа Слуцкого ЖКХ.

Что выяснил «Кур'ер»

Корреспондент «Кур'ера» съездила на Уреченскую. Эта улица в форме буквы Ш расположена в 10-м городке. На ней, в основном, стоят коттеджи. На всём протяжении улицы лежит асфальт. Ближе к Богдановича он относительно ровный. На других отрезках — местами под слоем земли, разбитый на куски, с многочисленными выбоинами.

Ниже предоставлены фото «Кур'ера» с разных участков улицы Уреченской. На первом — отрезок улицы, о котором идёт речь в сообщении Светланы. Светлана также прислала фото, где видно, как улицу заливает в сильные дожди. Получить оперативный комментарий в ЖКХ «Кур'еру» не удалось: ни директор, ни его заместитель не взяли трубку.