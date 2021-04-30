Возможный дефицит топлива и его резкое удорожание: «Белнефтехим» опроверг слухи об этом

Внутренний рынок Беларуси будет обеспечен нефтепродуктами в полном объёме, резкого удорожания топлива не планируется. Об этом заявил «Интерфаксу» Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим».

«Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными. Поэтому распространяемые в СМИ экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива, безусловно, носят провокационный характер», — сказал Александр Тищенко, комментируя публикации в ряде СМИ на фоне сообщений о возможной приостановке поставок нефти на НПЗ «Нафтан» от крупных российских НК из-за возобновлённых санкций США.

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Между тем, в концерне пока не комментируют наличие договорённостей о поставках сырья на «Нафтан» в мае от крупных российских НК.