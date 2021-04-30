В городском парке в Слуцке заработал фонтан. Фотофакт

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В пятницу, 30 апреля, с началом весенне-летнего сезона в городском парке культуры и отдыха в Слуцке начал работать фонтан.

Фото: Алиса Листапад