Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото

Отдел новостей
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В пятницу, 30 апреля, в Слуцке состоялось награждение лучших предприятий и работников Слуцкого района. Посмотрите подборку фотографий «Кур'ера».

Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Фотографии: Глеб Рулёв
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фотоите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото
Посмотрите, кого в Слуцке занесли на Доску почёта в 2021 году. Фото