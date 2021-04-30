Кто и почему читает «Кур`ер»: Маргарита Уласевич, руководитель детского вокального коллектива «Бусинки» Слуцкого ГДК
Газета — это традиция. А без местной газеты вообще никуда. Интервью, поездки, новости, программа и кроссворды. Всегда покупаю «Кур`ер» с огромным удовольствием. Хотелось бы отметить хорошее взаимодействие газеты с читателями. Ни одно обращение местных жителей не остается без внимания. Фото: Александра Шагойко