«Младенец бесит!» Топ-10 фактов, которые удивили молодого отца после рождения ребёнка

Павел Домрачев — автор блога про «мужскую» психологию. Два месяца назад у него с женой родился сын, и теперь блогер делится с подписчиками откровениями о том, как изменилась его жизнь. Нам показались любопытными отцовские наблюдения: вот как родительство воспринимают некоторые мужчины. Здесь и любовь, и раздражение, и усталость — целый коктейль чувств.

Два месяца назад мы с женой стали молодыми родителями со всеми вытекающими — радость от общения с крохотным пацаном, страх за его жизнь, ответственность за его состояние, и, конечно, недосып. Многие вещи меня шокировали. О них не принято говорить (особенно среди мужчин) и о них мало кто пишет в соцсетях.

Забегая вперед, скажу: я аплодирую стоя матерям-одиночками, которые вырастили или растят детей без мужчин. Это адский, адский, адский труд, по сравнению с которым большинство занятий просто цветочки. А ведь женщинам еще нужно было работать и содержать себя и ребенка.

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10 фактов, которые удивили молодого отца

1. Ребёнок постоянно издает всевозможные звуки

Кряхтение, сопение, стенание, кряканье, бульканье и прочие странные звуки. Как кто-то пошутил в интернете: это не младенец, а просто музыкальная шарманка. И если сейчас меня это забавляет, то в начале пугало, особенно по ночам. Я вскакивал и смотрел, все ли с ним в порядке, не задохнулся ли он, не случилось ли чего. Оказывается, это нормально, так легкие и перистальтика ребенка развиваются уже вне утробы матери.

2. Его крик невыносимо слушать

Человеческий детеныш уникален тем, что рождается всегда недоношенным (из-за большой головы и прямохождения людей), и еще девять месяцев минимум нуждается в постоянной опеке. Он не выживет один, поэтому эволюционно его крик настолько жалобен, громок и невыносим, что родители вынуждены просыпаться, бросать все дела и делать что угодно, чтобы он перестал кричать. Спать невозможно, ничего невозможно делать, хочется только быстрее ему помочь. Факт. Конечно, это изматывает.

3. Он не может быть оставлен ни на секунду

Продолжение прошлого пункта. Нельзя оставить ребенка одного. Он ничего не умеет и, более того, вредит сам себе. Может уткнуться лицом в стенку кровати или ткань и перекрыть себе кислород. Может махать руками (не контролируя их) и разбудить или поцарапать себя, а потом начать плакать от этого. Может так сильно махать и дрыгать ногами, что упадет с кровати. У него не развито зрение и слух, поэтому он не может понять, в опасности он или нет. Его нельзя оставлять, он должен быть под присмотром 24/7.

4. Он не может сам успокоиться

Это меня вообще в какой-то момент добило. В отличие от взрослых у ребенка нет развитых механизмов торможения своих эмоций. Если он разнервничался, он будет кричать все больше, и больше, и больше. Он не успокоится сам по себе, ему нужно (иногда долго) помогать.

5. Никто не знает, почему он кричит

Кричит ребёнок регулярно и по любому поводу. Да, есть более тихие дети, есть более громкие, но они все орут. Почему? По любой причине, потому что сами ничего не умеют — в туалет хотят, гулять хотят, пеленки тугие, жарко, холодно, ветер дует, маму хочется, на грудь хочется и т. д. И никто точно не знает, почему он орет в данный момент. Это черный ящик, на котором нет индикаторов. Да, можно установить какой-то режим, но сколько мы ни пробовали, нас ждали все новые сюрпризы и ситуации. Нужно перепробовать все, а потом, если не помогает, начать по второму кругу. В интернете сотни советов и приспособлений для успокоения детей, начиная от дедовских сосок и заканчивая мобилями, черно-белыми рисунками и т. д.

6. Ему нужны разные упражнения

К слову, о рисунках — ребёнка нужно развивать уже с первого месяца. Выкладывать на живот, делать массаж, ванны и т. д. и т. п. Мало того, что спишь чуть-чуть, так еще и в дневное время нужно по расписанию делать от 5 до 10 раз каждого упражнения, чтобы ребёнок не отставал в развитии. И это только сейчас, а что будет потом?

7. Надеяться, что жена разберется сама — глупо

Некоторые думают (и я тоже думал), что если оставить ребёнка с матерью, то природа возьмет свое! Ребёнок полежит с ней и успокоится. Фиг вам. Мама устает, нервничает, тоже хочет спать, ей тоже нужно мыться, гулять, отдыхать. Если не помогать жене, то она превращается в очень раздраженную, уставшую и грустную женщину, с которой будет много конфликтов. В итоге нам вместе приходится тратить много усилий на то, чтобы заниматься ребёнком. И это при том, что я работаю из дома!

8. Никто не признается, но многие бесятся от криков

Я сейчас скажу то, о чем многие молчат: ребёнок бесит! От него устаешь. На него злишься. И смелости об этом сказать нет. Я читал истории мам, которые в рыданиях признавались, что не знают, что делать, потому что безумно устают и скучают по старой жизни без ребёнка. Но уже ничего не изменить. Некоторые бросают детей на кровать, кто-то орет в ответ, кто-то просто лежит и не реагирует на вопли мелкого. Это все тяжело. Людям вокруг важно поддерживать молодых родителей, а не учить их жизни.

9. Ответственность за него зашкаливает и изматывает

Постоянные мысли «А все ли я делаю правильно?», «О боже, он орет, я плохой родитель», «Он не болеет?», «А я не сломаю ему ничего?», «Может, он недоедает?», «Может, ему холодно?» Каждый поход в ванную для купания первые разы был пыткой. Я ужасно боялся, что что-нибудь сломаю сыну или уроню его. Сейчас уже легче, но все равно ответственность ложится тяжелым бременем.

10. «Но ребёнок же это счастье!» — обман. По крайней мере частично

Знакомые и родственники говорят: «Ребёнок — это счастье, ангелочек» в ответ на все наши переживания. А ты сидишь уставший и измотанный и думаешь: «О да, ангелочек, который только что три часа орал без перерыва и никак не хотел спать». Да, дети прекрасны, но сначала нужно пережить много месяцев, а то и лет тяжелой жизни, которая сильно отличается от той, которая была раньше.

Мой вывод

Родительство — это тяжкий, порой адский труд, который сильно недооценен. Мало кто говорит о темной стороне этого процесса. Все рисуют радужную картинку. Ну, подумаешь, мало спишь, Ну, подумаешь, пеленки меняешь. Зато радости сколько! Но и переживаний тоже немало. Поймите меня правильно: мы рады с женой, что у нас есть сын и хотим воспитать его здоровым и счастливым, но никто не готовил нас к тому, что будет, и столкновение с реальностью — это непросто. Как я уже сказал, матери-одиночки — просто героини. Все мужчины, которые верят, что женщины специально разводятся, чтобы жить для себя и ребёнка, — тотально наивны и совершенно не понимают, что это значит — растить маленькое существо, которое ничего не умеет и чья жизнь зависит от тебя на 100%.