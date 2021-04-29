В День Земли МТС вместе с Сетью Глобального Договора ООН принял участие в благоустройстве Ботанического сада

Сотрудники компаний-участниц Сети Глобального Договора поддержали мероприятие, приуроченное ко Дню Земли: благоустройство территории Центрального ботанического сада в Минске. Мероприятие прошло под эгидой Целей устойчивого развития: «Сохранение экосистем суши» и «Партнерство в интересах устойчивого развития».

Участники инициативы благоустраивали территорию Ботанического сада, пересаживали растения. День Земли ежегодно отмечается 22 апреля, чтобы обратить внимание человечества на хрупкость экосистемы Земли, побудить людей быть внимательными к ней.

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Инициативу поддержали компании-участницы Сети Глобального Договора: МТС, SoftTeco, Беларусбанк, «Ассоциация европейского бизнеса» (от Ассоциации участвовали представители компании Филипс), Минский завод безалкогольных напитков, общественная организация «SOS-Детские деревни Беларусь».

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