«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 апреля. Заработная плата от 800 до 5500 рублей.
Зарплата для рабочих специальностей (сварщик, слесарь
3500−5500 рублей
Монолитчик
Образование: среднее.
- Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- инициативность,
- готовность к командировкам,
- высокая работоспособность,
- опыт работы,
- профессионализм,
- вахтовый метод работы.
Наниматель: завод ЖБК ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».
От 2500 рублей
Врач УЗИ диагностики
Образование: высшее медицинское.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 3 до 6 лет.
Наниматель: медицинский центр «Желаем здоровья».
1300 рублей
Директор магазина
Образование: не ниже среднего специального.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- желателен опыт работы с продовольственной группой товаров на руководящих должностях;
- уверенное владение ПК;
- опыт в организации работы коллектива;
- готовность к высокому уровню ответственности.
Наниматель: сеть магазинов «Доброном» и дискаунтеров «Копеечка».
От 1000 рублей
Слесарь
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 1-го года;
- желание работать и зарабатывать.
Наниматель: ООО «Белгидропром».
Сварщик
Образование: не важно.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 1-го года;
- квалификация — 4-й, 5-й, 6-й разряд.
Наниматель: «УниверсалСтальСервис».
Машинист автомобильного крана
Образование: общее среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- квалификационный разряд — 4-й.
Наниматель: частное торгово-производственное унитарное предприятие «Автоспецсила».
Машинист экскаватора
Образование: общее среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- квалификационный разряд — 4-й.
Наниматель: частное торгово-производственное унитарное предприятие «Автоспецсила».
800−1000 рублей
Специалист по маркетингу
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- опыт работы от 3-х лет;
- уверенный пользователь ПК;
- образование по профилю.
Наниматель: ОАО «Крановый завод».
От 952 рублей
Инструктор
Образование: общее среднее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- водительское удостоверение категории С;
- военная служба по контракту.
Наниматель: войсковая часть 18 662.
800 рублей
Машинист башенного крана
Образование: наличие удостоверения машиниста крана.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- наличие опыта работы будет вашим преимуществом;
- внимательное и ответственное отношение к работе.
Наниматель: УМС № 108 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».