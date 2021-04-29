«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 апреля. Заработная плата от 800 до 5500 рублей.

Зарплата для рабочих специальностей (сварщик, слесарь и т. д.) предлагается от 1000 рублей и с обязательным условием опыта работы минимум от года.

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3500−5500 рублей

Монолитчик

Образование: среднее.

  • Другие пожелания к соискателю и условия труда:
  • инициативность,
  • готовность к командировкам,
  • высокая работоспособность,
  • опыт работы,
  • профессионализм,
  • вахтовый метод работы.

Наниматель: завод ЖБК ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

От 2500 рублей

Врач УЗИ диагностики

Образование: высшее медицинское.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы от 3 до 6 лет.

Наниматель: медицинский центр «Желаем здоровья».

1300 рублей

Директор магазина

Образование: не ниже среднего специального.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • желателен опыт работы с продовольственной группой товаров на руководящих должностях;
  • уверенное владение ПК;
  • опыт в организации работы коллектива;
  • готовность к высокому уровню ответственности.

Наниматель: сеть магазинов «Доброном» и дискаунтеров «Копеечка».

От 1000 рублей

Слесарь

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы от 1-го года;
  • желание работать и зарабатывать.

Наниматель: ООО «Белгидропром».

Сварщик

Образование: не важно.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы от 1-го года;
  • квалификация — 4-й, 5-й, 6-й разряд.

Наниматель: «УниверсалСтальСервис».

Машинист автомобильного крана

Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • квалификационный разряд — 4-й.

Наниматель: частное торгово-производственное унитарное предприятие «Автоспецсила».

Машинист экскаватора

Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • квалификационный разряд — 4-й.

Наниматель: частное торгово-производственное унитарное предприятие «Автоспецсила».

800−1000 рублей

Специалист по маркетингу

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • опыт работы от 3-х лет;
  • уверенный пользователь ПК;
  • образование по профилю.

Наниматель: ОАО «Крановый завод».

От 952 рублей

Инструктор

Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • водительское удостоверение категории С;
  • военная служба по контракту.

Наниматель: войсковая часть 18 662.

800 рублей

Машинист башенного крана

Образование: наличие удостоверения машиниста крана.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • наличие опыта работы будет вашим преимуществом;
  • внимательное и ответственное отношение к работе.

Наниматель: УМС № 108 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».