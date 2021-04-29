«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 апреля. Заработная плата от 800 до 5500 рублей.

Зарплата для рабочих специальностей (сварщик, слесарь и т. д. ) предлагается от 1000 рублей и с обязательным условием опыта работы минимум от года.

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3500−5500 рублей

Монолитчик

Образование: среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

инициативность,

готовность к командировкам,

высокая работоспособность,

опыт работы,

профессионализм,

вахтовый метод работы.

Наниматель: завод ЖБК ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

От 2500 рублей

Врач УЗИ диагностики

Образование: высшее медицинское.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 3 до 6 лет.

Наниматель: медицинский центр «Желаем здоровья».

1300 рублей

Директор магазина

Образование: не ниже среднего специального.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

желателен опыт работы с продовольственной группой товаров на руководящих должностях;

уверенное владение ПК;

опыт в организации работы коллектива;

готовность к высокому уровню ответственности.

Наниматель: сеть магазинов «Доброном» и дискаунтеров «Копеечка».

От 1000 рублей

Слесарь

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 1-го года;

желание работать и зарабатывать.

Наниматель: ООО «Белгидропром».

Сварщик

Образование: не важно.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 1-го года;

квалификация — 4-й, 5-й, 6-й разряд.

Наниматель: «УниверсалСтальСервис».

Машинист автомобильного крана



Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

квалификационный разряд — 4-й.

Наниматель: частное торгово-производственное унитарное предприятие «Автоспецсила».

Машинист экскаватора

Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

квалификационный разряд — 4-й.

Наниматель: частное торгово-производственное унитарное предприятие «Автоспецсила».

800−1000 рублей

Специалист по маркетингу

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

опыт работы от 3-х лет;

уверенный пользователь ПК;

образование по профилю.

Наниматель: ОАО «Крановый завод».

От 952 рублей

Инструктор

Образование: общее среднее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

водительское удостоверение категории С;

военная служба по контракту.

Наниматель: войсковая часть 18 662.

800 рублей

Машинист башенного крана

Образование: наличие удостоверения машиниста крана.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

наличие опыта работы будет вашим преимуществом;

внимательное и ответственное отношение к работе.

Наниматель: УМС № 108 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».