Как Слуцк готовится к майским праздникам. Фото

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Улицы Слуцка готовят к майским праздникам: вывешивают флаги, красят пешеходные переходы, лавочки и урны. Посмотрите фото с прогулки корреспондента «Кур'ера» по городу.

Фотографии: Глеб Рулёв