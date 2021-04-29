В Слуцк приехала тёща страны, но оказалось что зря. ФК «Слуцк» делит очки с «Динамо» Брест. Фото с матча

В четверг, 29 апреля, ФК «Слуцк» и ФК «Динамо» Брест не выявили победителя в матче и разделили между собой очки. Игра закончилась со счетом 1:1. На стадионе присутствовало 680 зрителей. Смотрите фото с матча.

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