В Слуцк приехала тёща страны, но оказалось что зря. ФК «Слуцк» делит очки с «Динамо» Брест. Фото с матча

Алексей Скрынников
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В Слуцк приехала тёща страны, но оказалось что зря. ФК «Слуцк» делит очки с «Динамо» Брест. Фото с матча
Фотографии: Алексей Скрынников

В четверг, 29 апреля, ФК «Слуцк» и ФК «Динамо» Брест не выявили победителя в матче и разделили между собой очки. Игра закончилась со счетом 1:1. На стадионе присутствовало 680 зрителей. Смотрите фото с матча.

За весь матч главный судья Чистов Сергей всего показал 10 желтых карточек
Игроки обеих команд играли грубо. Судья матча часто останавливал игру
Эмоции случчан после забитого гола Валерия Бачерова на 36 минуте
Всего на матче присутствовало 680 зрителей
Среди болельщиков «Динамо» одной из самых активных была женщина на футболке с 12 номером у которой на спине была надпись: «тёща страны»
Брестчане были очень активны в поддержке свой команды
Слуцкие «Кузьмичи»
Как и на прошлых домашних матчах ФК «Слуцк» на стадионе на сахарном некоторые болельщики предпочитают смотреть футбол не выходя из дома

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После игры футболисты «Слуцка» подходят к болельщикам