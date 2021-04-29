В четверг, 29 апреля, в рамках седьмого тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» в домашнем поединке сыграл вничью с брестским «Динамо» — 1:1. Матч прошёл на стадионе Слуцкого государственного колледжа.

В первом тайме случчане открыли счёт голам на 36-ой минуте матча. Полузащитник ФК «Слуцк» Валерий Бочеров отличился голом со штрафного удара из-за пределов штрафной площади, попав в левый угол.

Во втором тайме брестчане сравняли счёт на 62-ой минуте матча. Нападающий «Динамо» Станислав Беленький забил так же со штрафного удара. Вратарь случчан Дмитрий Харитонов коснулся мяча, и едва ли не отразил удар, однако снаряд всё равно влетел в ворота. Больше забитых голов в матче не было, поединок закончился вничью — 1:1.

Прогноз «Кур'ера» на матч: «индивидуальный тотал „Слуцка“ меньше 1.0» с коэффициентом 1.82 в матче сыграл с возвратом.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» продолжает располагаться на 11-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт на выезде. В соперниках — ФК «Гомель». Следите за анонсом!