В свободное время мы семьёй путешествуем на автомобиле по близлежащим районам. На этот раз проехали по незнакомым до этого местам через Старые Дороги, деревню Положевичи, Любань, Уречье. Дорога заняла четыре часа, за это время проехали около 160 км и получили новые впечатления.

Первая остановка — у железнодорожного моста по пути в Старые Дороги. Нас встретил огромный муравейник. Поднявшись по ступенькам на насыпь, увидели, что рельсов давно нет, да от насыпи осталась только половина — обрыв примерно 15 метров.

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К краю подходить не стали, потому что песок может осыпаться.

Старые Дороги поразили нас тишиной и полным безлюдьем. Это нас удивило больше всего. Даже машины не ездили. Около магазинов — тоже ни души. Город как будто вымер. Наше внимание привлек раритетный мотоцикл, стоявший на постаменте около местного отделения милиции.

Дальше двинулись в деревню Положевичи Стародорожского района, расположенную в 14 км от города. По данным интернета в этом месте значатся такие достопримечательности: усадьба Дашкевичей XIX—XX вв. ек: усадебный дом, винокурня, спиртохранилище и флигель.

По дороге туда встречались старые деревни с обветшавшими домами. Когда я смотрю на такие деревни, становится очень грустно. Почти в каждой деревне — пустующие здания магазинов. В некоторых — довольно большие, что говорит о том, что жителей было много. Видны остатки сельхозпредприятий.

По пути мелькали делянки вырубленного леса.

Что стало с достопримечательностями деревни Положевичи

Прямо на въезде в Положевичи увидели старинное здание винокурни. Её закрыли около трёх лет назад. Здание было построено в 1909 году, а реконструировано — в 1972-м. Сейчас оно предлагается на продажу или в аренду. Местные говорят, что его хотят снести и закопать. Но, возможно, что памятник архитектуры прошлого века ждёт лучшая участь — купят и дадут новую жизнь. Оно напомнило мне старинное здание бывшего консервного завода в Слуцке.

От вида усадьбы Дашкевичей ничего не осталось: старинный дом обшили сайдингом, здесь теперь местная администрация. Внутри есть музей народного быта, но он был закрыт. О историческом облике дома напоминает лишь кусок задней стены. Флигель усадьбы Дашкевичей тоже видоизменили — обложили кирпичом, удлинили. Поэтому внешне он нисколько не похож на памятник архитектуры прошлого века.

О Любани и окрестностях Уречья

Любань, в отличие от Старых Дорог, поразила множеством строящихся котеджей. Похоже, город превращается во второй Солигорск. До открытия рудника такого не было. От Уречья нас «сопровождали» остатки советской железной дороги, с разбором которой ушла целая эпоха. От железной дороги остался только ров и остатки шпал.

Остановились отдохнуть и перекусить возле придорожной беседки. Угли от костра предыдущих путников были еще горячие.

Рядом, в странном деревянном ограждении, наподобие песочницы, был сложен мусор.

Лес в этих местах прекрасный, много сосен. Но в глубине земля сплошь разрыта кабанами, поэтому дальше мы не пошли.

Вокруг было очень много цветов. Пели птицы. Весна, что тут скажешь. Красота!

Изрядно устав, мы поехали домой, но задумали новый маршрут. Самое важное — это впечатления и время, проведенное в кругу семьи.