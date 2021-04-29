Либо продать, либо снести. Лукашенко поручил за год разобраться с заброшенными домами в Беларуси

Александр Лукашенко поставил вертикали задачу решить вопрос с бесхозными домами на селе: либо продать, либо снести. Об этом сообщает его пресс-служба. TUT. BY вспоминает, как годами пытаются решить этот вопрос.

Во время сегодняшнего [29 апреля, четверг] совещания по сельскому хозяйству Александр Лукашенко затронул вопрос большого количества пустующих приусадебных участков и заброшенных домов в некоторых деревнях. Он поставил задачу перед всей вертикалью власти в течение этого года оперативно решить соответствующие вопросы — бесхозяйные дома нужно либо продать, либо снести их, а землю рекультивировать и вовлечь в сельхозоборот.

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Лукашенко отметил и позитивную тенденцию: в последнее время горожане начали активно покупать пустующие участки и дома в сельской местности.

Что делали раньше для вовлечения пустующих домов в оборот?

Два года назад был принят указ президента, который должен был облегчить процесс покупки ветхих домов на селе. Но процесс вовлечения домов в оборот занимает много времени, пишет TUT.BY.

Так, сначала местному органу власти надо признать дом ветхим или пустующим. Потом должен пройти год. Если собственник за это время не предпримет никаких мер (по восстановлению, реконструкции), то далее готовятся документы в суд.

Только после решения суда о переходе объекта в коммунальную собственность его готовят к продаже: оформляют все документы, определяют рыночную стоимость. Только после этой обязательной процедуры информация о продаже появится на сайте исполкома и в районной газете. Потом организуют аукцион и продают дом.

Но даже эта длинная процедура часто затягивается ещё на большее время, потому что не у всех сельсоветов есть деньги на проведение административных процедур по ветхим домам.

Летом 2020 года Александр Лукашенко поручил упростить продажу пустующей земли в деревнях и возле них, а в марте 2021 года вышел новый указ, который упростил отчуждение и покупку старых домов.

Согласно указу, пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и переданные в собственность административно-территориальной единице, смогут продаваться исполкомами на аукционах по рыночной стоимости с возможностью поэтапного снижения цены до 1 базовой величины (сейчас это 29 рублей). Облисполкомы наделяются правом определять населённые пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за 1 базовую величину.

Документом предусмотрен алгоритм работы исполкомов по выявлению бесхозных домов и включению их в Единый реестр пустующих домов. Доступ к этой базе данных будет бесплатно предоставляться заинтересованным.