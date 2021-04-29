Интервью Тихановской в Intex-press признали экстремистским материалом. Доступ к сайту закроют

Как пишет «Комсомолка», в Генеральной прокуратуре Беларуси заявили, что интервью Светланы Тихановской барановичскому изданию Intex-press признано экстремистским материалом.

В Барановичской межрайонной прокуратуре посчитали, что в интервью «содержалась информация, направленная на разжигание в обществе политической, идеологической, социальной вражды и розни».

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По заявлению территориальной прокуратуры суд признал статью в газете, а также размещённый на сайте издания текст интервью и его видеозапись экстремистскими материалами и «допустил его немедленное исполнение», отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Там добавили, что в Министерство информации Беларуси направили копию решения, чтобы включить информационную продукцию в республиканский список экстремистских материалов и ограничить доступ к веб-сайту издания. РАНЕЕ. Intex-press убрали из подписного каталога, редактора этой негосударственной газеты допрашивали, составили протоколы, судили и наказали штрафом. Ситуацию прокомментировал на сайте издания главный редактор Владимир Янукевич. По его словам, от продажи газеты отказались практически все крупные торговые сети райцентра. «Intex-press — независимое СМИ. Наша работа давать правдивую информацию», — считает главред.