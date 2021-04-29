В среду, 28 апреля, в 17.00 в деревне Лесуны началось собрание. Обсуждали планы властей вырубить часть деревенского парка на улице Луговой и построить на этом месте четыре дома для работников ОАО «Козловичи-Агро». Пятый дом построят на сельском пустыре.

КОНТЕКСТ. ОАО «Козловичи-Агро» планирует строительство четырех одноквартирных домов на территории парка в деревне Лесуны. Жители деревни против. Они говорят, что парк сажали их родители и деды в 1950-е годы, и до сих пор местные сами за ним ухаживают. Люди обратились в Слуцкий райисполком и другие инстанции. И тогда Козловичский сельсовет объявил, что будет встреча жителей с чиновниками по поводу парка.

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Кто приехал

Сергей Пенязь , директор ОАО «Козловичи-Агро»,

, директор ОАО «Козловичи-Агро», Александр Зогинов , председатель Козловичского сельского Совета депутатов,

, председатель Козловичского сельского Совета депутатов, Александр Курак , начальник землеустроительной службы Слуцкого райисполкома,

, начальник землеустроительной службы Слуцкого райисполкома, Александр Якубец , начальник отдела архитектуры Слуцкого райисполкома,

, начальник отдела архитектуры Слуцкого райисполкома, Сергей Цыбулько, начальник Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Почему нужно построить домики именно в парке и почему об этом не спросили людей

К назначенному времени собралось 14 жителей деревни. Приехали представители власти:Начальник землеустроительной службы Александр Курак сказал жителям Лесунов:

«Вопрос строительства жилых домов вы знаете, с чем связан. У вас здесь неподалёку строится новый молочно-товарный комплекс. Естественно, для его обслуживания требуются люди. Поэтому хозяйством было принято решение о строительстве пяти одноквартирных жилых домов.

Анализировали, подбирали места. В деревне был один пустырь, мы его задействовали [под пятый дом]. Дальше смотрели территории. Естественно, сельхозземли мы для этих целей использовать не можем. Что касается этого, как вы называете, парка. Территория этого участка составляет 2,6 гектара. Под застройку планируется использовать порядка 70−80-ти соток. Всё остальное останется. Планируется также в дальнейшем его окультурить: деревья старые подрезать, где-то, возможно, новые посадить. Одним словом, облагородить. Будет ваше участие в этом — будет только приветствоваться. [К новым домикам] планируется подведение воды. То есть у людей появится возможность сделать себе центральное водоснабжение своих домов по этой улице. Хотелось в деревню вдохнуть какую-то новую жизнь. Когда идёт какое-то строительство, идёт развитие любого объекта.

Что касается согласования с населением. Если бы в букве закона присутствовало, что необходимо проводить на данный объект общественное обсуждение, естественно, оно бы проводилось. Но просто законодательством не предусмотрено".

Про воду и почему люди хотят оставить парк

«Вы сказали про воду, — отвечал Александру Кураку житель Лесунов. — Вода у нас уже была. У нас были колонки».

Сергей Пенязь, директор хозяйства, объяснил, что в скважине, которая раньше была в деревне, пропала вода. И скважина начала «гнать песок», потому что в районе отошли вниз грунтовые воды. Воду теперь ищут на почти в два раза большей глубине. Дачница из Лесунов сказала: «В будущем мы не хотим, чтобы здесь стояли дома. Во-первых, построится ферма. Запах будет везде абсолютно. Если ветер будет идти с фермы, у нас есть хоть какой-то заградительный щит листвы.

Вокруг нет ни одного леса. Поля обрабатываются. Вот у человека пчёлы. Вы прекрасно понимаете, что после обработки полей все пчёлы могут сдохнуть от химикатов. Единственная отдушина нашей деревни — вот этот парк. Каждый его облагораживает, косит траву. Мы посадили деревья. Я орехи сажала, ель голубую. Вы это всё вырубите". Александр Курак напомнил, что полностью парк вырубать не будут. И сказал, что в Лесунах преобладают северо-восточные ветра, поэтому запах с фермы будет лететь в другую сторону. А все молодые деревья, которые можно, пересадят.

Ещё деревенские сказали, что парк старый, его сажали люди, которым сейчас по 80−100 лет. А чиновники ответили, что старые деревья надо всё равно обрезать или удалять.

Про отвод воды

Житель Лесунов высказал мнение, что домики для работников удобнее строить не в Лесунах, а поближе к ферме. Александр Курак ответил, что нельзя поставить жильё возле фермы, потому что на это есть определённые нормативы. Обсудили и отвод воды. Сельчане рассказали, что раньше от домов на Луговой шла водосточная канава через парк. По ней стекала вода. Но канаву убрали. Александр Курак ответил, что когда будут проектироваться новые дома, то, если надо, сделают и водоотводную ливнёвку.

Про то, почему нельзя строить на другой земле

Сергей Пенязь, директор ОАО «Козловичи-Агро», сказал: «Мы обратились с заявлением в райисполком с просьбой выделить нам землю для строительства пяти одноквартирных домов. По-любому здесь дома должны строиться. Если не будет домов, мы не запустим комплекс. Вы поймите правильно: ни я, ни председатель сельсовета, ни даже Курак не выделяем землю. Сегодня есть такая организация „Гипрозем“. И они из пахотных земель под строительство ничего не дадут. Это надо указ президента, чтобы взять нам пахотные земли под строительство».

Жители ответили ему: «Значит, будем писать президенту».

«Пишите президенту, кому хотите, — ответил Сергей Пенязь. — Только пять домов всё равно надо ставить, как бы оно ни было». Жители сказали, что в деревне есть бесхозные дома, которые можно через суд забрать, разрушить и на их месте поставить новые. Председатель сельсовета Зогинов ответил: «Это непросто — забрать у человека дом. Прежде чем подать в суд, надо пройти целую процедуру, найти наследников. И в Лесунах нет таких домов».

Пенязь, директор хозяйства, подтвердил: «Да, у нас вот этот бесхозный дом козловичский. Мы с ним воюем десятый год. В этом году уже, наверное, решится вопрос».

Про гнездовья

Про заброшенный магазин

Женщина из Лесунов сказала, что сама лично слышала по телевидению, что деревья, где есть гнездовья, запрещено вырубать с 16 февраля. На это начальник инспекции природных ресурсов Цыбулько ответил, что действительно, с 16 февраля по 15 августа деревья с гнёздами рубить нельзя. Но потом — можно.

«Давайте мы вам подарим магазин, — сказал житель Лесунов. — „Памятник“ этот нам не нужен. Но оставьте нам парк». Сергей Пенязь ответил: «Мы сами, в том числе и я, магазин и „вывели“. Мы идём берём в автолавках, которые „цетлики“ не дают, а всё берут на карман. Не платят ни налогов, ничего. Поэтому они могут скинуть цену. А магазин — даёт вам талончик, всё идёт через кассу, через банк, через налоги. И он практически сегодня уже не выживает».

Жители ему ответили, что в сельских магазинах цены выше, чем в Слуцке. Поэтому люди покупают в автолавках. Ещё чиновники рассказали, что в Козловичском сельсовете осталось 3 магазина, а 8 — закрыли. И что магазин в Лесунах надо сносить. Потому что райисполком вводит штрафные санкции, если здание не используют и не сносят.

Не нашли общий язык

В конце собрания Александр Курак спросил жителей, пришли ли они к общему мнению. Люди ответили, что нет. Что они всё равно против, чтобы часть парка вырубали. Не верят обещаниям и будут обращаться в высшие инстанции. Курак попросил сельчан всё же подумать над тем, что им сказали на собрании: «Со временем вы поймёте. Для вас это будет лучше».

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