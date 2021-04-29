В центре Слуцка молодой парень перебегал дорогу «на красный», врезался в машину и убежал. ГАИ ищет очевидцев

ДТП произошло в Слуцке на перекрёстке улиц 14 Партизан — Ленина — Социалистическая в субботу, 24 апреля, в 10.50. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.

«Легковой автомобиль ехал по улице Ленина со стороны Гагарина в направлении Пионерской на зелёный сигнал светофора. В какой-то момент со стороны общежития, расположенного на Ленина, 207, „на красный“ побежал пешеход и врезался в боковую дверь авто. После этого молодой человек просто-напросто убежал. По словам водителя, на вид парню от 15 до 20 лет», — рассказали в ГАИ.

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