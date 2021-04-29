В газете «Слуцкі край» от 29 апреля 2021 года опубликован список тех, кого занесут на Доску почёта Слуцкого района в этом году. Смотрите полный перечень лучших предприятий и работников.
Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций района:
- ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги (директор Красуцкий Николай Григорьевич);
- ГУК «Слуцкий городской Центр традиционной культуры» (директор Губанович Зинаида Михайловна);
- ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека» (директор Гуринович Людмила Васильевна);
- ГУ «Слуцкая специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» (директор Володкович Валерий Геннадьевич);
- ГУО «Лучниковская средняя школа» (директор Канавальчик Наталья Николаевна);
- ГУО «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (директор Пономарёва Инесса Михайловна);
- ГУО «Ясли-сад № 4 г. Слуцка» (директор Исаеня Елена Петровна);
- Звена операторов машинного доения молочно-товарного комплекса № 1 д. Беличи с/х филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (старший звена Коледа Надежда Николаевна);
- Инфекционного отделения УЗ «Слуцкая центральная районная больница» (врач-инфекционист (заведующий) отделения Луцевич Николай Анатольевич);
- КТПУП «Слуцкторг» (директор Мацкевич Таисия Николаевна);
- ОАО «Козловичи-Агро» (директор Пенязь Сергей Владимирович);
- ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (директор Белый Александр Александрович);
- ОАО «Слуцкий хлебозавод» (директор Чирец Дмитрий Демьянович);
- ООО «Дорстройсервис» (директор Шерешик Александр Николаевич);
- Сельскохозяйственного филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (начальник Михалькевич Валерий Константинович);
- Сельскохозяйственного филиала «Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (начальник Крыжановский Владимир Анатольевич);
- УП «СпецМашиностроение» (директор Исаков Виктор Петрович);
Фотографии с фамилиями заслуженных людей района:
- Шкляревского Сергея Ивановича — Героя Социалистического Труда, заведующего Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом;
- Батановой Валентины Ивановны — кавалера ордена Трудовой Славы, бывшего оператора машинного доения коров колхоза имени Кирова;
Фотографии с фамилиями передовиков производства и социально-культурной сферы:
- Алешко Виталия Александровича — заместителя начальника отдела внутренних дел Слуцкого районного исполнительного комитета — начальника криминальной милиции;
- Браткова Игоря Анатольевича — водителя автомобиля автотранспортного участка ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»;
- Бычковой Татьяны Владимировны — главного бухгалтера коммунального, торгово-производственного унитарного предприятия «Универмаг «Слуцк»;
- Герасименка Александра Александровича — заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;
- Гринюк Елизаветы Олеговны — учащейся 11 «А» класса ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка»;
- Гяч Виктории Петровны — заместителя заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад № 19 г. Слуцка»;
- Даниловича Виктора Борисовича — мастера участка по заготовке леса котельного производства коммунального унитарного производственного предприятия «Слуцкое ЖКХ»;
- Дворецкого Виктора Николаевича — водителя грузового автомобиля ОАО «Слуцкий уксусный завод»;
- Дериглазова Сергея Николаевича — водителя автомобиля Слуцкого филиала государственного предприятия «Миноблтопливо»;
- Картынника Николая Владимировича — заместителя директора ОАО «Гольчицкое»;
- Королик Галины Николаевны — заведующего Клепчанским сельским клубом Государственного учреждения культуры «Слуцкий районный центр народного творчества»;
- Кожуровой Елены Андреевны — начальника отдела корпоративного бизнеса Центра банковских услуг № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк»;
- Красуцкого Николая Григорьевича — директора ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги;
- Крота Сергея Владимировича — главного технолога ДУП «Сельский строительный комбинат» унитарного предприятия «Минскоблсельстрой»;
- Лавринчика Дмитрия Леонидовича — бойца скота участка по убою крупнорогатого скота и свиней мясожирового цеха ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;
- Лашкевича Николая Владимировича — врача общей практики (заведующего) отделения общей врачебной практики № 2 взрослой поликлиники УЗ «Слуцкая центральная районная больница»;
- Лучика Ивана Валерьевича — тракториста-машиниста филиала «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»;
- Мартиновича Валерия Александровича — начальника участка филиала «Дорожно-строительное управление № 9» ОАО «Дорожно-строительный трест № 5»;
- Прищепы Игоря Николаевича — водителя ОАО «Козловичи-Агро»;
- Протасевич Марии Евгеньевны — главного бухгалтера ПУП «Ямполь-Слуцк» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»;
- Радюкевич Людмилы Владимировны — кладовщика УП «Слуцкий рынок ОПС»;
- Русак Натальи Анатольевны — начальника отделения почтовой связи Знамя Слуцкого регионального узла почтовой связи Минского филиала РУП «Белпочта»;
- Сапелкиной Натальи Леонидовны — директора ГУО «Слуцкая детская школа искусств»;
- Сологуба Валентина Викторовича — водителя автобуса филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс»;
- Ходош Елены Анатольевны — социального работника отделения социальной помощи на дому ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»;
- Цодик Аксаны Анатольевны — бригадира производственной бригады в животноводстве ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги;
- Цибулько Татьяны Николаевны — швеи ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды»;
- Черкас Ирины Николаевны — врача-эпидемиолога (заведующего отделом эпидемиологии) ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии»;
- Шарупич Александры Львовны — животновода ОАО «Подлесье-2003»;
- Шибайло Ивана Михайловича — монтажника строительных конструкций 5-го разряда ДУП «Передвижная механизированная колонна-225» УП «Минскоблсельстрой»;
- Шишко Владимира Владимировича — тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства ОАО «Слуцкая нива»;
- Шуманской Нины Александровны — оператора свиноводческих комплексов и механизированных ферм свиноводческого комплекса д. Кухты ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».