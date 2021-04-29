В газете «Слуцкі край» от 29 апреля 2021 года опубликован список тех, кого занесут на Доску почёта Слуцкого района в этом году. Смотрите полный перечень лучших предприятий и работников.

Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций района:

ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги (директор Красуцкий Николай Григорьевич);

ГУК «Слуцкий городской Центр традиционной культуры» (директор Губанович Зинаида Михайловна);

ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека» (директор Гуринович Людмила Васильевна);

ГУ «Слуцкая специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» (директор Володкович Валерий Геннадьевич);

ГУО «Лучниковская средняя школа» (директор Канавальчик Наталья Николаевна);

ГУО «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (директор Пономарёва Инесса Михайловна);

ГУО «Ясли-сад № 4 г. Слуцка» (директор Исаеня Елена Петровна);

Звена операторов машинного доения молочно-товарного комплекса № 1 д. Беличи с/х филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (старший звена Коледа Надежда Николаевна);

Инфекционного отделения УЗ «Слуцкая центральная районная больница» (врач-инфекционист (заведующий) отделения Луцевич Николай Анатольевич);

КТПУП «Слуцкторг» (директор Мацкевич Таисия Николаевна);

ОАО «Козловичи-Агро» (директор Пенязь Сергей Владимирович);

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (директор Белый Александр Александрович);

ОАО «Слуцкий хлебозавод» (директор Чирец Дмитрий Демьянович);

ООО «Дорстройсервис» (директор Шерешик Александр Николаевич);

Сельскохозяйственного филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (начальник Михалькевич Валерий Константинович);

Сельскохозяйственного филиала «Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (начальник Крыжановский Владимир Анатольевич);

УП «СпецМашиностроение» (директор Исаков Виктор Петрович);

Фотографии с фамилиями заслуженных людей района:

Шкляревского Сергея Ивановича — Героя Социалистического Труда, заведующего Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом;

— Героя Социалистического Труда, заведующего Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом; Батановой Валентины Ивановны — кавалера ордена Трудовой Славы, бывшего оператора машинного доения коров колхоза имени Кирова;

Фотографии с фамилиями передовиков производства и социально-культурной сферы: