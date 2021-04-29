Куда могут поехать белорусы, привитые «Спутник V». И стоит ли ждать импортные вакцины

В Беларуси сейчас прививают от COVID-19 несколькими вакцинами. Российской «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), китайской Vero Cell, также уже вакцинируют «Спутник V», выпущенной на отечественных «Белмедпрепаратах». Но Европа пока эти вакцины не признает. TUT. BY попробовал узнать, стоит ли белорусам ожидать появления импортных вакцин.

Евросоюз этим летом планирует открыть границы для туристов, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными европейским регулятором. «Спутник V» в их числе пока нет. Однако Всемирная организация здравоохранения вместе с Европейском агентством по лекарственным средствам изучает эту вакцину.

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Тем временем в ЕС уже одобрены вакцины от Pfizer и BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneka. Появятся ли эти вакцины в Беларуси и в какие страны уже могут въехать привитые «Спутник V»?

Чем прививают сейчас?

ПоМинздрава, на 27 апреля более 270,5 тысячи человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 93,5 тысячи человек прошли полный курс вакцинации. В Беларуси сейчас прививают российской комбинированной векторной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и китайской Vero Cell, также вакцинируют «Спутник V», выпущенной из полупродукта на отечественных «Белмедпрепаратах». Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 63 странах мира, в том числе в Венгрии и Словакии, которые входят в ЕС.

21 апреля Минздрав в своем официальном телеграм-канале сообщил, что случаев осложнений после проведенной вакцинации в стране не установлено. Примерно у 10% привитых регистрируются общие (гриппоподобный синдром, повышение температуры тела, головная боль и другие) и местные (уплотнение, болезненность в месте введения вакцины) поствакцинальные реакции в течение первых-третьих суток после проведенной прививки.

Когда и будут ли импортные?

Александр Лукашенко, встречаясь с главой Минздрава Дмитрием Пиневичем, пообещал, что помимо имеющихся вакцин закупят прививки и других стран — ими можно будет привиться платно.

— Надо дать самый широкий спектр возможностей сделать прививку от коронавируса, в том числе тем, кто желает, на платной основе. Люди хотят получить вакцину. Они ее получат. Кто-то хочет вакцину других стран, хорошо, закупим. Пусть на платной основе. Не надо это скрывать. Надо открыть возможность и на платной основе кому-то провакцинироваться. Это дело каждого человека, — отметил Лукашенко.

Пока неизвестно, какие еще вакцины могут появиться в Беларуси — нигде об этом официально не сообщалось. Мы обратились в московский офис компании Pfizer, чтобы понять, когда у нас может появиться и появится ли вакцина от Pfizer и BioNTech. Их вакцина, напомним, наряду с еще тремя (от Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneka) одобрена ВОЗ и ЕС.

Конкретно на наш вопрос стоит ли ожидать поставки их вакцины в Беларусь и в какие сроки — в Pfizer не ответили.

Однако тут стоит учитывать такой нюанс: перед тем, как вакцина появляется в стране в широком использовании, ее должны у нас зарегистрировать. Так было и со «Спутник V» — регистрационное удостоверение ей выдали еще в декабре 2020 года, а регистрационное досье подали в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении и вовсе в ноябре 2020 года.

Вакцина от Pfizer и BioNTech, как и вакцины от Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneka в нашей стране не зарегистрированы.

— Компании продолжают сотрудничать с международными организациями и правительствами стран по всему миру, которые будут распределять вакцину, чтобы предоставить доступ к вакцине-кандидату от COVID-19 наиболее нуждающимся категориям населения в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения в кратчайшие сроки после получения регуляторных разрешений или одобрений в этих странах. После получения соответствующих регуляторных разрешений или одобрений в странах мы будем поставлять дозы вакцины-кандидата от COVID-19 в рамках налаженного процесса в соответствии с соглашениями о поставках, которые мы заключили с этими странами, — так нам заявили в Pfizer.

Также там пояснили, что сейчас ни в одной стране мира, в том числе и в Беларуси, нет авторизованных частных дистрибьюторов их вакцины.

COVAX нам поможет?

Ранее мы писали, что у Беларуси есть шанс получить другие вакцины через программу COVAX. Эту платформу в том числе координирует и Всемирная организация здравоохранения.

Согласно ей, страны-доноры обеспечивают поставку вакцины в определенные страны. Для COVAX очень важно, чтобы все вакцины, которые будут поставляться через платформу, были рекомендованы и одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Когда страна присоединяется к COVAX, она указывает, сколько вакцин ей нужно. Считается, что чем больше разных вакцин в стране, тем лучше.

Более 100 стран присоединились к COVAX, в том числе, например, и Украина. В рамках первого раунда поставок вакцин наши соседи должны получить 1 776 000 доз AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer/BioNTech.

По данным на январь 2021 года, Министерство здравоохранения Беларуси обратилось с просьбой рассмотреть вопрос присоединения к COVAX. Как пояснили TUT. BY в альянсе по вакцинам GAVI в начале апреля 2021 года, Беларусь на тот момент не участвовала в COVAX.

Также известно, что Евросоюз намерен поставить странам Восточного партнерства около 1 млн доз вакцины от коронавируса. Однако Беларуси в этом списке нет. Об этом польскому агентству PAP рассказал еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели.

Куда пускают привитых «Спутник V»?

Все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые вакцинированы от коронавируса препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете

Пока EMA одобрило для вакцинации от коронавируса четыре вакцины: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» находится в процессе изучения европейским регулятором.

Однако, есть страны, которые пускают привитых «Спутник V», причем среди них и популярные у белорусов в плане отдыха направления.

Например, при въезде в Грецию нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов. Но если человек привился, то нужно показать справка о полном курсе вакцинации, которую вы прошли не раньше, чем за 14 дней до въезда. Среди вакцин, с которыми пускает Греция, есть и «Спутник V». Также в этом списке вакцины Pfizer и BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Cansino Biologics, Sinopharm. Однако в списке стран, граждан которых впускают на этих условиях, Беларуси нет. А вот граждане России могут въезжать, но предоставив и отрицательный результат ПЦР-теста, и справку о вакцинации.

C 10 мая привитых «Спутник V», в том числе и белорусов, будут пускать на Кипр. Перед поездкой нужно загрузить копию сертификата о полном курсе вакцинации на английском языке на сайте Cyprus Flight Pass.

Для тех, кто прошел полный курс вакцинации, открыта Грузия. Причем какой вакциной — не важно. До поездки всем въезжающим в Грузию нужно пройти регистрацию на специальном сайте.

Это не все страны, куда могут поехать привитые российской вакциной и предполагается, что список таких стран постепенно будет расширяться.

Можно ли белорусу сделать прививку в ЕС?

Если вы гражданин Беларуси и не имеете никакого отношения к странам ЕС — не живете, не учитесь и не работаете там, то просто поехать и привиться одобренной там вакциной у вас не получится.

В странах ЕС сейчас, как и других странах мира, есть очередность вакцинации. То есть существуют группы приоритета, представителей которых прививают в первую очередь — это люди, которые больше других подвержены риску заражения COVID-19 и тяжелым осложнениям заболевания. Остальных прививают в порядке очереди и по записи. Многим гражданам ЕС придется ждать своей прививки как минимум до осени 2021 года.

Однако, сами граждане ЕС уже начали ездить в «прививочные туры» в Россию. О такой поездке недавно написало издание Deutsche Welle. Там указано, что несмотря на то, что в настоящее время поездки иностранцев в Россию для вакцинации от коронавируса формально исключаются, фактически препятствий на этом пути нет. Первая публичная вакцинация иностранцев прошла в отеле в центре Москвы. За такой тур немцы заплатили 1999 евро.