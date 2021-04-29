Ранее бронирование и свежие цены. Отдых весна-лето 2021 стал доступнее

Отдохнуть в современной белорусской здравнице можно ничуть не хуже, чем в турецком отеле. Во-первых, потому, что из такого тура вы гарантированно вернетесь с полностью восполненными ресурсами организма, а не с желанием взять еще один отпуск. Во-вторых, потому что это выгодно. Разбираемся, почему не всегда «нужен берег турецкий» и какими спецпредложениями радуют белорусские санатории в сезон весна-лето-2021.

«Разбирают, как горячие пирожки…»

Пожалуй, самым первым критерием выбора базы отдыха, курорта или же санатория является сочетание цена-качество. Белорусские здравницы стараются учитывать ожидания белорусских и зарубежных туристов, формируя выгодные предложения и предлагая щедрые скидки. Главное, успеть в срок!

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Не так давно сразу несколько белорусских санаториев, филиалы ОАО «Белагроздравница», рассекретили самые свежие цены на отдых весна/лето-2021. Среди них — одна из самых крупных и современных белорусских здравниц — «Радон», а также популярные санатории: «Поречье», «Сосновый бор» и «Рассвет-Любань».

В то же время «Радон» и «Сосновый бор» предлагают скидку в размере 10% тем отдыхающим, которые запланировали свой отпуск в период до 31 мая 2021 года включительно. Достаточно только забронировать тур и получить в одной из этих здравниц честную скидку, а еще порадоваться приятной цене.

Местное — уместное! О минеральной радоновой воде

В чем же главное преимущество белорусских здравниц перед заморскими курортами? Вы не поверите — в водах, в минеральных, и в других естественных природных факторах. Например, в знаменитом санатории «Радон» упор делают на использование радоновых минеральных вод, которые добывают из расположенного прямо на его территории источника. В честь полезных свойств вод здравница получила свое название и завоевала популярность далеко за пределами страны. А теперь представьте, что минеральную воду, идентичную по химическому составу воде нашего «Радона», используют на оздоровительных курортах Грузии и Германии. Но зачем ехать в такую даль, если буквально по соседству ценный минеральный ресурс качают из скважин в бесперебойном режиме?

Радоновую минеральную воду пьют или отпускают отдыхающим в виде ванн: общих или локальных четырехкамерных. Многие гости санатория «Радон» стали постоянными клиентами здравницы благодаря процедуре «Горизонтальное подводное вытяжение в радоновой воде». По словам гостей, услуга помогает им улучшить самочувствие и вернуть гордую осанку.

Санаторий «Радон» оборудован по последнему слову техники, к тому же, совсем недавно ряд помещений главного корпуса был обновлен.

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«Белорусский Друскининкай»

В здравнице действует свой собственный SPA-центр. Постояльцам санатория предлагаются десятки услуг, в том числе: массажи, стоунотерапия, обертывания, сауны или бани, разнообразные души и ванны, косметологический кабинет, различные вакуумные и гидромассажные способы релаксации.

В здравнице «Поречье», которая находится в Гродненской области, то есть совсем близко от литовской границы, есть свой собственный целебный источник минеральной воды. Из-под земли бьет ключ, который помогает извлекать на поверхность и использовать для целей здравницы минеральную воду, идентичную всемирно известным водам литовского города Друскининкай.

Прямо в холле санатория «Поречье» вы увидите открытый для гостей здравницы бювет, в который из природного источника поступает полезная для самочувствия минеральная вода. Ванны и души — еще один способ восполнить потерянные силы организма.

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Где в Беларуси свой собственный Трускавец?

В здравнице «Рассвет-Любань» минеральную воду из собственной скважины можно пить теплой или охлажденной. Благодаря ее исключительному составу за санаторием закрепилось название «белорусский Трускавец».

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Сон на ульях в «Сосновом бору», вода и соляная комната

Артезианскую и обогащенную радоном минеральную воду с особыми свойствами добывают прямо на территории здравницы «Сосновый Бор». Из источника глубиной 400 метров вода подается в питьевой бювет или направляется для наполнения ванн — хвойных, жемчужных, минеральных, йодо-бромных. Кстати, собственные радоновые ванны есть только в трех белорусских здравницах, и «Сосновый Бор» — одна из них.

Кроме того, санаторий «Сосновый Бор» — первая в Беларуси здравница, в которой для пользы отдыхающих стали использовать целебную силу пчел в не совсем обычном формате. Услуга «Сон на пчелиных ульях» интересна, прежде всего, тем, что гости здравницы могут одновременно отдохнуть, побыть в гармонии с природой, расслабиться, улучшить самочувствие, поправить сон и укрепить расшатанную повседневной суетой нервную систему. В санатории работает апидомик, в котором и обитают лекари от самой природы — пчелы!

Улучшить самочувствие и настроение помогают соляная комната, травяные чаи и янтарная комната. Кроме того, в санатории «Сосновый бор» активно применяются водные процедуры — действуют зона джакузи, купель с холодной водой, ванна для вертикального вытяжения позвоночника и, конечно же, к услугам отдыхающих — достаточно большой плавательный бассейн.

В этой здравнице вы сможете открыть для себя целебную силу «солнечного камня» в янтарной комнате. Полезное воздействие янтаря на человеческий организм достигается благодаря нагреванию камня. Аромат янтарной смолы может положительно влиять на физическое состояние и умственную активность, восполнять быстроту и ясность ума.

В здравнице вы сможете также последить за дыханием в импровизированной соляной пещере, утолить жажду специально подобранным для вас фиточаем или кислородным коктейлем, почувствовать себя бодрее, энергичнее и моложе.

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Внимание, новые цены на лето-2021

Помимо источников минеральной воды и услуг для оздоровления и релакса, во всех санаториях ОАО «Белагроздравница» используются и другие полезные для человека дары природы — сапропелевые грязи, которые применяются в виде аппликаций и компрессов, целебный воздух соснового бора (все санатории находятся в экологически чистых природных уголках в окружении леса), возможности соляных пещер и силы воды, которая проявляет себя лучше всего в виде ванн с экстрактами на травах, душа Шарко, жемчужных ванн и джакузи. Конечно же, к услугам гостей наших здравниц — консультации специалистов высокого класса по разным профилям, в том числе, косметологов, кардиологов, стоматологов, неврологов. Очень востребована в санаториях климатотерапия. Она основана на благоприятном воздействии солнца и лесного воздуха, насыщенного биологически активными веществами — фитонцидами — на организм человека!

Санатории «Радон», «Сосновый бор», «Поречье» и «Рассвет-Любань» обновили цены на лето 2021 года и осень-весну 2022 года. Не упускайте возможность отдохнуть в белорусских санаториях по выгодным ценам.

Бронировать заранее — выгодно

Все укрепляющие иммунитет процедуры можно заказать уже сегодня по специальной цене! В санаториях «Белагроздравницы» действует скидка «Раннего бронирования»:

на 10% вы можете уменьшить стоимость путевки, бронируя ее не позднее чем за 60 дней до заезда и своевременной оплате в течение срока действия счета;

сэкономить 5% от стоимости можно, забронировав путевку не позднее чем за 35 дней до заезда при своевременной оплате в течение срока действия счета.

Скидка «Раннего бронирования» действует на путевки со сроками заезда до 10.06.2021 .

Также действует 10% скидка на туры в санатории «Радон» и «Сосновый бор»! Хотите воспользоваться условиями дисконта? Нужно только запланировать срок заезда в одну из здравниц на любые даты вплоть до 31 мая 2021 года.

Внимание! Все скидки суммируются!

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Контактная информация: +375 17 242 52 52, +375 44 704 94 01.

+375 17 242 52 52, +375 44 704 94 01. Сайт: www.agrozdrav.by

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