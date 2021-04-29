Тест от «Белагропромбанка»: какой банковский продукт подходит именно Вам?

В современном мире, где жизнь бьет ключом, а технологии не стоят на месте, каждая компания, реализующая товары или услуги населению, не может себе позволить остаться от этих процессов в стороне. Клиентом нужны новые и интересные продукты, которые не только помогут экономить время, но и будут соответствовать их жизненной позиции.

Все это касается и банковской сферы, где в современных тенденциях возрастает ответственность этой структуры за обеспечение удобства, безопасности и полном удовлетворении потребности клиентов в банковских продуктах и услугах.

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Именно поэтому ОАО «Белагропромбанк» всегда стремится быть актуальным и полезным для своих клиентов и предлагать действительно интересные продукты для людей разного возраста и жизненной позиции.

А теперь мы предлагаем Вам пройти тест и узнать, какой продукт от ОАО «Белагропромбанк» будет интересен и полезен именно Вам.

1. Нехватку чего Вы особенно остро ощущаете в Вашей жизни?

а) 25-го часа в сутках;

б) доброты от окружающих;

в) активного отдыха.

2. О какой сфере жизни Вам нравится больше читать статьи в СМИ?

а) бизнеса, технологий и экономики;

б) общества, животного мира, экологии;

в) спорта, туризма, развлечений.

3.Как Вы предпочитаете проводить свое свободное время?

а) расширять свой кругозор в пространстве интернета, общаться в социальных сетях, читать электронную литературу;

б) оказывать помощь: нуждающимся в ней людям, животным, социально-благотворительным проектам;

в) активно: заниматься спортом, посещать фестивали, квесты, участвовать в походах.

4. Вы планировали свой бюджет и в результате к концу года у Вас получилась небольшая экономия. Это повод…

а) купить новый гаджет;

б) сделать подарки своим близким или пожертвовать на благотворительность;

в) приобрести спортивный инвентарь: лыжи, коньки, тюбинг и др.

5. Какой девиз соответствует Вашей жизненной позиции?

а) «Время — деньги!»

б) «Доброта спасет Мир!»

в) «Движение — это жизнь!»

Если больше ответов:

а) Вы шагаете в ногу со временем и уверенны, что самое ценное, что у Вас есть — это время.

Поэтому Вы являетесь активным пользователем современных умных гаджетов, способных упростить Вашу жизнь, сэкономить время, для чего совершаете такие ежедневные, привычные действия, как покупка товаров и оплата услуг с помощью Сети интернет. Именно для таких клиентов ОАО «Белагропромбанк» предлагает такие продукты, как интернет- вклады и online-кредиты с использованием системы «Интернет-банкинг». По завершении срока действия интернет-депозита средства вместе с процентами возвращаются на Вашу карточку. Также на карточку Вам поступают кредитные деньги, оформленные online. Вы можете оформить необходимый Вам продукт без посещения банка и не выходя из дома!

б) Вы очень добрый человек, которому не чуждо сострадание. Вы всегда готовы оказывать бескорыстную помощь тем, кто в ней нуждается.

Именно для таких людей с большим сердцем ОАО «Белагропромбанк» совместно с благотворительным фондом «Прикосновение к жизни» разработал благотворительную банковскую карточку «Прикосновения».

Этот продукт предназначен для оказания помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Также он поможет Вам оказывать поддержку детским домам и домам малюткам, не изменяя своему привычному образу жизни. Теперь делать добро станет намного проще: не придется сталкиваться с трудностями, которые иногда возникают при желании оказать благотворительную помощь (к примеру, не знаете реквизитов, испытываете недоверие к переводом денег на мобильный телефон или банковскую карту; нет времени для похода в банк и др.).

Ведь мы практически каждый день ходим в магазин за покупками, оплачиваем товары или услуги. А расплачиваясь банковской карточкой «Прикосновения», вы жертвуете 0,3% от суммы платежа тем, кто действительно в ней нуждается. Банк в свою очередь удваивает Вашу сумму и также перечисляет 0,3% за счет своих средств.

в) Вы очень активный человек, который постоянно находится в движении и любит спорт.

Вам наверняка будет интересен продукт Белагропромбанка для активных людей — банковская платежная карточка MasterCard World «O-Go!» и акция «Энергия Fitкоинов».

Совершая покупки с данной картой, вы зарабатываете по одному Fitкоину за каждые 10 рублей (сумма может быть не единовременной, а накапливаться за каждую покупку, что позволяет накапливать Fitкоины людям с разным уровнем дохода). Также вы получаете по одному Fitкоину за 10.000 пройденных шагов в день, что делает процедуру получения Fitкоинов очень доступной для тех, кто активно двигается в течение дня. Полученные Fitкоины в дальнейшем можно обменивать на полезные подарки от банка: подушка на шею, ланчбокс, светодиодный USB увлажнитель, плед и колонка портативная беспроводная! Но и это не все преимущества данной карты.

Преимущества Карточки MasterCard World «O-Go!»: кэшбэк в размере 2% в предприятиях, специализирующихся на оказании спортивных услуг и продаже спортивных товаров, а также в медицинских центрах; в размере 1%в остальных предприятиях торговли (сервиса) и сети Интернет. Скидки держателям карточек «O-Go!» в предприятиях-партнерах.

Более подробную информацию о продуктах Вы можете узнать по телефону 136 ил в ближайшем центре банковских услуг ОАО «Белагропромбанк».

ОАО «Белагропромбанк». УНП 100 693 551