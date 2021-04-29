Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 29 апреля. Обзор

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«Не боюсь сказать, что не вижу»

Владимир Цеслер: «Привет Слуцку!»

Случчанке Ирине Федотовой 52 года, она инвалид по зрению, но вместе с тем неоднократная чемпионка мира, Европы и Паралимпийских игр по велоспорту. «ІК» поговорил с ней о том, как вопреки болезни она добивается успехов и радуется жизни.

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Всемирно известный художник, дизайнер и уроженец Слуцка Владимир Цеслер 30 апреля отметит свой юбилей — 70 лет. Сейчас он живёт на Кипре, говорит, что ещё несколько лет назад не мог себе представить, что придётся уехать из Беларуси.

Коронавирус даёт осложнения на глаза

Врач-офтальмолог Светлана Жакенова ведёт приём пациентов в салоне «Еврооптика» в ТЦ «Маяк». Она рассказала «Кур'еру"‚ какие опасности для глаз несёт COVID-19, и на что родителям стоит обратить внимание‚ когда они проверяют зрение у своих детей.

Приходится успокаивать и питомцев, и их хозяев

30-летняя Марфа Белая с детства любит животных. Именно эта любовь и определила её профессию. Девушка ветеринарный фельдшер. Уже три года она работает в ветеринарном кабинете «Беркут», который находится на ул. Богдановича.

Отдых в здравницах Беларуси стал доступнее

Почему не всегда «нужен берег турецкий», какими спецпредложениями радуют белорусские санатории в сезоне-2021 и какие терапии можно получить, не выезжая из Беларуси и не рискуя своим здоровьем во время пандемии коронавируса.